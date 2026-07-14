اجرای طرح «آیات آشنا» روزهای تابستان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل رمضانی شامگاه سهشنبه در نشست تخصصی مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان از اجرای طرح «آیات آشنا» بهعنوان ادامه طرح ملی «زندگی با آیهها» در فصل تابستان خبر داد و گفت: این طرح با هدف حفظ و تدبر در ۳۶ آیه منتخب قرآن کریم برای گروه سنی هفت تا ۱۴ سال، در قالب ۷۰ کلاس آموزشی در سراسر استان اجرا خواهد شد.
حجتالاسلام رمضانی افزود: توسعه حفظ تخصصی قرآن کریم در سطوح ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل، از اولویتهای این اداره است و دورههای عمومی و تخصصی نیز بر اساس نیازها و ظرفیتهای هر شهرستان برگزار میشود.
وی ادامه داد: مدیران شهرستانها باید پیگیری و اجرای مصوبات شورای گسترش فرهنگ قرآنی را با جدیت در دستور کار خود قرار دهند.
توانمندسازی نیروهای فرهنگی در دستور کار است
عباسنسب، سرپرست معاونت فرهنگی و تبلیغی ادارهکل تبلیغات اسلامی مازندران، نیز در این نشست اظهار کرد: بهروزرسانی اطلاعات اساتید در سامانههای آموزشی و «معارف اسلام ناب» از ضروریات برنامهریزی فرهنگی است.
وی افزود: استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و بهرهگیری از منابع مختلف تأمین اعتبار، میتواند زمینه اجرای مؤثرتر برنامههای فرهنگی را فراهم کند.
عباسنسب گفت: تشکیل قرارگاه ویژه آموزش و توانمندسازی ائمه جماعات ادارات در شهرستانها باید با جدیت دنبال شود تا شاهد ارتقای سطح کیفی فعالیتهای فرهنگی در دستگاههای اجرایی استان باشیم.
در پایان این نشست، مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای مازندران ضمن بررسی برنامههای پیشرو، بر اجرای دقیق مصوبات، افزایش تعامل میان شهرستانها، تقویت فعالیتهای قرآنی و فرهنگی و تحقق عملی راهبرد جهاد تبیین تأکید کردند.
این نشست با جمعبندی برنامهها و ترسیم نقشه راه عملیاتی ماههای آینده به پایان رسید تا زمینهساز انسجام بیشتر فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در استان مازندران باشد.
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