به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه امروز (سه‌شنبه) در نخستین کارگروه ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، با بیان اینکه ناترازی انرژی صرفاً مسئله یک وزارتخانه یا دولت نیست، اظهار کرد: این یک چالش ملی است و همه دستگاه‌ها باید برای عبور از شرایط موجود با کمترین هزینه، همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

وی با اشاره به سهم اندک بخش کشاورزی در مصرف انرژی کشور افزود: سهم این بخش از مصرف انرژی حتی به پنج درصد هم نمی‌رسد، اما با این وجود، وزارت جهاد کشاورزی با جدیت موضوع مدیریت مصرف را در دستور کار قرار داده و در سفرهای استانی، جلسات تخصصی و ارتباط با بهره‌برداران، همواره بر صرفه‌جویی و مصرف بهینه تأکید کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی کشور گفت: برخلاف برخی بخش‌ها، کشاورزی نمی‌تواند به دلیل کمبود برق، گاز یا آب، تولید را متوقف کند؛ زیرا تأمین غذای مردم در هر شرایطی، از جمله بحران‌ها و جنگ، یک تکلیف ملی است و هیچ وقفه‌ای در این حوزه قابل پذیرش نیست.

نوری‌ با تأکید بر اینکه امنیت غذایی نباید قربانی ناترازی انرژی شود، تصریح کرد: نباید به بهانه مدیریت مصرف انرژی، تولید بخش کشاورزی تحت فشار قرار گیرد؛ زیرا کوچک‌ترین اختلال در زنجیره تأمین غذا، آثار گسترده‌ای بر جامعه خواهد داشت و هزینه‌های جبران‌ناپذیری به کشور تحمیل می‌کند.

وی با اعلام آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای شفاف‌سازی کامل میزان مصرف انرژی در این بخش، خاطرنشان کرد: آماده اتصال به سامانه‌های نظارتی و کنترلی هستیم تا میزان مصرف انرژی در بخش کشاورزی به‌صورت دقیق رصد شود و هرگونه مصرف غیرمتعارف نیز با همکاری دستگاه‌های مسئول مورد برخورد قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، تجهیز واحدهای تابعه به انرژی خورشیدی، اصلاح جانمایی گلخانه‌ها و واحدهای تولیدی و حرکت به سمت فناوری‌های کم‌مصرف، بخشی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش بهره‌وری انرژی است.

نوری با تأکید بر لزوم برخورد با تخلفات در همه بخش‌ها اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی از برخورد با حفر و فعالیت چاه‌های غیرمجاز، استخراج غیرقانونی رمزارز و هرگونه مصرف غیرقانونی انرژی در بخش کشاورزی حمایت می‌کند، اما انتظار دارد این برخوردها به‌صورت عادلانه و در همه بخش‌ها انجام شود.

وی یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی را نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی دانست و افزود: کشاورزان تمایلی به استفاده از تراکتورها و تجهیزات فرسوده ندارند، اما برای جایگزینی آنها نیازمند حمایت‌های مالی و تسهیلات مناسب هستند؛ اقدامی که علاوه بر کاهش مصرف سوخت، بهره‌وری تولید را نیز افزایش می‌دهد.

وزیر جهاد کشاورزی با پیشنهاد برگزاری منظم جلسات کارگروه ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی، بر استمرار همکاری میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، نفت و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌توان ضمن ارتقای بهره‌وری انرژی، امنیت غذایی کشور را نیز به بهترین شکل حفظ کرد.