به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در دیدار با فرامرز عظیمی، شهردار کلان‌شهر قم، با بیان اینکه رهبر شهید جان خود را فدای ایران، ملت، قرآن و اسلام کرد و خانواده ایشان نیز در همین مسیر به شهادت رسیدند، اظهار داشت: امام شهیدمان، امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای، همانند سیدالشهدا (ع) به شهادت رسید. در پیام رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای نیز آمده است که آثاری بر پیکر مطهر ایشان مشاهده شد که یادآور آثار حضرت فاطمه زهرا (س)، امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) بود و همان‌گونه که آن بزرگواران به شهادت رسیدند، امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای نیز به شهادت رسید.



وی با اشاره به عظمت مراسم تشییع رهبر شهید، تصریح کرد: تشییع پیکر مطهر امام شهیدمان به اندازه‌ای باشکوه برگزار شد که از آغاز تاریخ تاکنون، بشر نظیر چنین مراسم و حماسه‌ای را به خود ندیده است. این تشییع تاریخی در جهان به ثبت رسید و دارای بعدی تمدنی بود که در شهرهای مذهبی همچون قم، مشهد، نجف و کربلا جلوه‌گر شد.



عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از حضور گسترده مردم در این مراسم، گفت: مردم ما حماسه آفریدند و دین خود را نسبت به رهبر ادا کردند. این حضور باشکوه، دنیا را شگفت‌زده کرد و باید دست‌بوس امت اسلام بود که چنین حضور پرشور و کم‌نظیری را رقم زدند.



آیت‌الله کعبی در بخش دیگری از سخنان خود، با تقدیر از عملکرد شهردار قم، اظهار داشت: فرامرز عظیمی رویکردی فرهنگی و تمدنی در مدیریت شهری داشته و طی یک سال اخیر، اقدامات چشمگیری در این حوزه انجام داده است، به گونه‌ای که تغییرات و تحولات فرهنگی در مجموعه شهرداری قم به‌خوبی مشهود است.



وی با اشاره به نقش شهرداری قم در برگزاری مراسم تشییع، افزود: شهرداری قم با تمام توان و ظرفیت خود در میدان خدمت حاضر شد و در چارچوب وظایف محوله، خدمات شایسته و ارزشمندی به زائران و عزاداران ارائه کرد. از این‌رو لازم می‌دانیم از شهردار قم، مدیران شهری، کارکنان شهرداری و همه دست‌اندرکاران این مجموعه قدردانی ویژه داشته باشیم.



عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: اجر و پاداش خدمتی که مجموعه شهرداری قم در این مراسم انجام داد، نزد خود شهید محفوظ است و امام شهیدمان از این خدمات رضایت دارد. یقین داشته باشید خدمتی که در روز تشییع ارائه کردید، همانند خدمت به زائران اربعین حسینی است. از این رو نباید این خدمت را صرفاً یک مأموریت سازمانی تلقی کرد.



وی با اشاره به تجربیات ارزشمند حاصل از برگزاری این مراسم، گفت: بدون تردید هر اقدام بزرگی، در کنار نقاط قوت فراوان، نیازمند بررسی برخی نقاط قابل بهبود نیز هست. شایسته است این موارد در جلسات ارزیابی بررسی شود تا در مراسم‌های آینده که امیدواریم جشن باشد، از این تجربیات برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم بهره گرفته شود.



آیت‌الله کعبی همچنین خاطرنشان کرد: شهرداری قم بیش از ۱۳۰ شب است که در شهر قم از امت مبعوث‌شده حمایت و پشتیبانی می‌کند، حمایتی که در امتداد خون‌خواهی رهبر شهید و قیام لله قرار دارد.



وی در ادامه از سایر دستگاه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری مراسم نیز قدردانی کرد و گفت: استانداری قم، سپاه و همه دستگاه‌های اجرایی با تلاش و هم‌افزایی، خدمات شایسته‌ای به عزاداران ارائه دادند. رهبر شهید ما، رهبر منتظران و اصحاب ظهور بود و حضور مسئولان و مردم در این مراسم تشییع، مصداق یک عمل صالح جمعی بود.



عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت توجه ویژه دولت به قم، اظهار داشت: نگاه دولت به قم باید متفاوت باشد، زیرا این شهر برای میزبانی مناسبت‌های ملی و بین‌المللی، نیازمند توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی است. همچنین ایجاد خدمات دائمی در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) ضروری است و این موضوع باید با حمایت و مشارکت دستگاه‌های ملی محقق شود.



آیت‌الله کعبی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوع خون‌خواهی رهبر شهید، تصریح کرد: پرونده خون‌خواهی رهبر شهید از مذاکرات جداست و این مطالبه که امروز خواسته امت مبعوث‌شده است، باید استمرار داشته باشد. خون‌خواهی صرفاً به کشتن ترامپ جنایتکار و نتانیاهو محدود نمی‌شود، بلکه آزادی قدس شریف را نیز در بر می‌گیرد.