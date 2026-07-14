شنیده شدن صدای انفجارهایی در جزیره قشم

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه صدای سه انفجار در نزدیکیهای جزیره قشم شنیده شده است.
هنوز ماهیت این انفجارها مشخص نیست.
امروز دشمن آمریکایی در چندین نوبت به جزیره قشم حمله کرده است اما تاکنون خسارتی گزارش نشده است.
قشم - دقایقی پیش صدای انفجارهایی در جزیره قشم شنیده شد.
به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه صدای سه انفجار در نزدیکیهای جزیره قشم شنیده شده است.
هنوز ماهیت این انفجارها مشخص نیست.
امروز دشمن آمریکایی در چندین نوبت به جزیره قشم حمله کرده است اما تاکنون خسارتی گزارش نشده است.
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