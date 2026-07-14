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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

شنیده شدن صدای انفجارهایی در جزیره قشم

شنیده شدن صدای انفجارهایی در جزیره قشم

قشم - دقایقی پیش صدای انفجارهایی در جزیره قشم شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه صدای سه انفجار در نزدیکی‌های جزیره قشم شنیده شده است.

هنوز ماهیت این انفجارها مشخص نیست.

امروز دشمن آمریکایی در چندین نوبت به جزیره قشم حمله کرده است اما تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

کد مطلب 6888241

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