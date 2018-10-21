کاهش معطلی زائران در مرز/ مهران پارکینگ خودروها شد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مجتبی کاور: ۹ روز به اربعین مانده است امسال بر خلاف سال های گذشته تردد در مرز مهران تا به امروز روان بوده و معطلی زوار و عبور از گیت ها به کمتر از ۵ دقیقه رسیده است.

متاسفانه امسال عدم برنامه ریزی و هماهنگی بین دو کشور ایران و عراق سبب شده بسیاری از کامیون ها حامل بار مواکب چندین روز در مرز مهران معطل شوند و همین امر سبب شده صف طولانی و ترافیک کامیون های مواکب در پایانه مرزی مهران مشکلاتی را ایجاد کند.

به رغم هماهنگی و دیدار اخیر وزیر کشور عراق و استاندار ایلام در هفته گذشته برای حل تردد کامیون های مواکب و استقرار آنها در عراق این مشکل هنوز پا برجاست و تردد آنها به کندی در حال انجام است.

نصب نیوجرسی در مسیر خیابانهای اصلی شهر مهران باعث مختل شدن زندگی مردم عادی در این شهرستان شده، همین امر باعث نارضایتی مردم از عدم تحقق وعده مسئولان در خصوص تکمیل کنار گذر شرقی مهران در اربعین امسال شده است.

پارک خودروهای شخصی در سطح معابر شهر مهران در سالهای گذشته و عبور آنها از داخل شهر سبب شده بود گره ترافیکی ایجاد کنند متاسفانه امسال هم این مشکل همچنان پا برجاست و آن طور که مسئولان در خصوص آمادگی و روان کردن ترافیک سطح شهر گفتند تا به امروز این امر محقق نشده است.

برخلاف سال های گذشته تاکنون نیروهای بهداشت و درمان در بحث سلامت و بیماری یابی زائران که در حال برگشت هستند وارد عمل نشدند؛ باتوجه به وجود گرما کشور عراق و شهر مهران استقرار نیروهای بهداشت و درمان در گیت های ورودی از ضروریاتی است که باید مسئولان بهداشتی به آن توجه کنند.

آخرین وضعیت خدمات رسانی به زوار اربعین

معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: پایانه برکت به وسعت ۲۵ هکتار برای استقرار اتوبوس های برون شهری در مرز مهران مهیا شده است.

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با هماهنگی های صورت گرفته امسال برای جابجایی زائرین اتوبوس های برون شهری با استقرار در پایانه برکت و سکوهای مشخص شده هر استانها زمینه تسهیل در جابجایی زائرین مهیا شده است و امسال شاهد تداخل و سردرگمی زائرین در پایانه نخواهیم بود.

وی عنوان کرد: امسال حدود ۲۵ هزار مترمربع آسفالت در پایانه برکت و مسیرهای منتهی به مرز آسفالت شده است.

معاون عمرانی استاندار ایلام اظهار داشت: همه دستگاه عضو ستاد اربعین از جمله بهداشت و درمان برای خدمات رسانی به زائرین پای کار هستند.

وی گفت: امسال برای رفاه وخدمات دهی بیشتر به زائران حمام و سرویس های بهداشتی و اسکان زائران در پایانه برکت مهیا شده است.

کرمی تصریح کرد: باتوجه به پیش بینی های انجام شده در خصوص بارندگی تمامی مساجد، مدارس سالن های ورزشی و برپایی سایت اسکان اضطراری در مسیر پایانه توسط هلال احمر برای بارندگی احتمالی وخدمات دهی به زائرین آماده شده است.

معاون امور عمرانی استانداری بیان داشت: هماهنگی های لازم در خصوص تردد ها و گره های ترافیکی در کمیته حمل نقل مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیمات به صورت عملیاتی اجرایی می شوند.

وی گفت: استقرار بیمارستان صحرایی در پایانه برکت و مهیا کردن پد بالگرد برای مواقع اضطراری و ایجاد موکب در محل پایانه برکت از جمله اقدماتی است که در دستور کار در این نقطه قرار گرفته است.

کرمی افزود: بر اساس دستور استاندار ایلام همه دستگاه ها به صورت عملیاتی پای کار هستند و مشکلات در خصوص تردد زوار و خدمات دهی به آنها روزانه بررسی و در کمترین زمان در کمیته اربعین استان طرح و در خصوص آنها تصمیم گیری می شود.

وی گفت: شهرداری منطقه ۵ تهران در بحث خدمات دهی و نظافت مسیر پایانه مستقر شده است و در خصوص جمع آوری زباله ها وخدمات دهی نظافت هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

آماده سازی راه های استان برای اربعین

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام گفت: اقدامات خوبی در بحث آماده سازی راه های موصلاتی در سطح استان صورت گرفته است.

محمد رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: امسال بیش از ۹۸ نقطه مستعد حادثه در سطح مسیر های مواصلاتی استان اصلاح شده است.

وی تصریح کرد: بیش از یک هزار و ۵۰ کیلومتر از راه های استان خط کشی و ۱۶۰کیلومتر عملیات شانه سازی صورت گرفته است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام بیان داشت: بیش از ۲۶۰ کیلومتراز راه های موصلاتی استان که دارای پرتگاه بودند با ایجاد خاک ریز و دپوی خاک ایمن سازی شده است.

رضایی گفت: در ایام اربعین بیش از ۲۵ ایستگاه راهداری در راه های موصلاتی استان مستقر شده و آماده خدمات رسانی به زوار هستند.

آخرین تمهیدات ترافیکی برای اربعین

رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: گشت های پلیس راه با همکاری پلیس راه استان و ناجا حضور فعالی در سطح محور های موصلاتی دارند.

رضا همتی زاده در گفتگو با مهر بیان داشت: ۱۰۰ تیم گشتی در محور های درگیر و منتهی به دروازه عتبات عالیات حضور دارند.

وی گفت: ۱۴ دستگاه دوربین ثبت تخلفات سرعت در محور های استان نصب شده که علاوه بر این دوربین ها، دوربین های سیار گشت ها هم در مسیر مستقر می شوند.

وی گفت: از تمام ظرفیت های لازم در بحث پیشگیری از حوداث وتصادفات استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: باتوجه به بارندگی هایی که در روزهای اخیر پیش بینی شده انتظار است رانندگان به توصیه همکاران ما در محورها توجه کنند و با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا سفر ایمنی داشته باشند.

همتی گفت: عمده تخلفات خستگی وخواب آلودگی است که علت بیشتر تصادفات را به خود اختصاص داده است و رانندگان بدون عجله و شتاب در محورها تردد کنند.

به نظر می رسد با همه تمهیدات در نظر گرفته شده برای خدمات رسانی به زوار، برخی از مشکلات نیازمند بررسی بیشتر هستند تا مسئولان در روزهای آینده آنها را حل کنند.

برخی از مشکلات مثل پارک خودروها در معابر و پارک ها باید توسط خود زائران مورد توجه قرار گیرد و از پارکینگ های شهر مهران برای پارک خودرو استفاده کنند.

با این حال روند تردد زوار در پایانه مرزی مهران روان تر از سال های گذشته دنبال می شود.