ترامپ: از توضیح عربستان در مورد مرگ خاشقجی قانع نشدم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در ارتباط با توضیح ریاض در خصوص چگونگی قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار و منتقد برجسته سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول گفت که این توضیحات وی را قانع نکرده است.

رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در ایالت نوادا افزود که این امکان وجود دارد «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان از مرگ خاشقجی اطلاعی نداشته است!

این در حالی است که ترامپ روز گذشته در اظهارات خود، صحبت کردن در مورد پیامدهای این پرونده را خیلی زود دانست.

دونالد ترامپ با اعلام اینکه کنگره آمریکا در تصمیم گیری درباره اقدام در زمینه پرونده خاشقجی مشارکت خواهد داشت، گفت که در مورد اقدامات مورد نظر در پرونده خاشقجی «تا حد زیادی به آنچه کنگره می گوید گوش خواهم کرد».

وی ضمن یاد کردن از عربستان به عنوان متحدی عالی برای آمریکا گفت: «عدم فروش محصولاتمان به عربستان، به زیان آمریکا خواهد بود».

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که درباره اقدامات مورد نیاز در پرونده جمال خاشقجی پیشنهادهایی ارائه خواهد کرد و شاید در این زمینه تحریم هایی را در نظر گیرد.

گفتنی است که جمال خاشقجی روز سه شنبه (دوم اکتبر سال جاری) پس از ورود به کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه، دیگر از این محل خارج نشد.

مقامات پلیس ترکیه از قتل فجیع این روزنامه نگار در محل کنسولگری خبر می دهند.

اما مقامات رسمی عربستان سعودی در ابتدا مدعی بودند خاشقجی از ساختمان کنسولگری خارج شده، اما پس از گذشت نزدیک به سه هفته دادستانی عربستان با انتشار بیانیه‌ای گزارش‌ها پیرامون قتل این نویسنده را تائید کرد و مدعی شد که قتل خاشقجی در نتیجه یک درگیری (!) در داخل ساختمان کنسولگری اتفاق افتاده است.

این بیانیه عربستان سعودی با واکنش‌های منفی در سرتاسر جهان روبرو شد و بسیاری از رهبران و چهره‌های سیاسی از نقاط مختلف جهان به ویژه اروپا خواستار پیگیری دقیق این ماجرای جنجالی و خبرساز شدند.