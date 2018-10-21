به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی شنبه شب در جلسه درس اخلاق ویژه طلاب حوزه‌های علمیه قزوین با محوریت جایگاه پیاده‌روی اربعین اظهار کرد: موضوع اربعین و عدد ۴۰ در موضوعات تاریخی و دینی و قرآنی ما مورد توجه قرار گرفته و از قداست خاصی برخوردار است، گویی وقتی به عدد ۴۰ می‌رسد آن موضوع کامل شده و به بار می‌نشیند.

امام‌جمعه قزوین افزود: اکثر انبیاء (ع) به خصوص حضرت رسول اکرم (ص) در سن ۴۰ سالگی به پیامبری مبعوث شدند و این فضاها نمایانگر وجود رمز و رازی در این عدد است.

وی بیان کرد: انسان در چهل سالگی عقلش به پختگی کاملی می‌رسد ‌و عقل بر احساسات غلبه می‌کند و عقل با رشدی که کرده در کنار عواطف مدیریت شده و می‌تواند همچون یک انسان کامل زندگی و عمل کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین بیان کرد: در روایتی آمده همسایه انسان شامل ۴۰ خانه اطرافش می‌شود، زیرا هدف اسلام این است که از لحاظ اجتماعی و زندگی در جامعه انسان‌ها را باهم مرتبط کند تا این ارتباط همدلی و برادری را در جامعه رواج دهد.

وی عنوان کرد: بسیاری از مشکلات امروز ما به واسطه دنیاپرستی، حرص و طمع است که ما را به بردگی و بندگی دنیا می‌کشاند. دنیایی که امروز ما می‌بینیم تصویر شده شیطان است تا رغبت ما را نسبت به دنیا افزایش دهد.

امام‌جمعه قزوین درباره اهمیت اربعین در کلام ائمه اطهار (ع) عنوان کرد: زیارت اربعین و امام حسین (ع) به میزانی توصیه شده که ما از کلام ائمه (ع) درمی‌یابیم که چه پیاده و چه سواره این مسیر نباید هیچ‌زمانی خالی از زائر باشد و اربعین باید به چشم بیاید و همه زوّار حسینی باید بدانند که ارزش و قیمت این حضور در اربعین بسیار بالاست.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: پیاده‌روی اربعین فضای خوشگذرانی و تفریح نیست و دارای جاذبه عظیمی است که فقط باحضور در این پیاده‌روی می‌توان آن‌را درک کرد.

وی بیان کرد: هر قدمی که ما در مسیر اربعین برمی‌داریم عبادت و همچون ثواب حج عمره است، اما برای افزایش چند برابری این پیاده‌روی می‌توان لبان خود را به ذکر، قرآن و تفسیر آیاتی از قرآن و زیارت اربعین معطّر کرد.

آیت‌الله عابدینی اضافه کرد: توصیه شده در این پیاده‌روی همچون یک عبد ذلیل حرکت داشته باشیم مبادا با نخوت و غرور راه برویم، در روایات آمده هر قدمی که در این مسیر برمی‌داریم یک ثواب نوشته شده و گناهی حذف و یک درجه به درجات معنوی انسان افزوده می‌شود.

امام‌ جمعه قزوین گفت: در احادیث آمده است زمانی‌که زوار در مسیر پیاده‌روی قرار می‌گیرند خدای متعال دو ملک برای او قرار می‌دهد که هرخیری از او سر زد، نوشته شود و هر گناهی بر زبانش جاری شد، نوشته نشود.

وی تاکید کرد: یکی از بیاناتی که در روایات آمده این است که زمانی‌که زوار از سفر اربعین برمی‌گردند، به او گفته می‌شود تو آمرزیده شدی و تا به امروز یک فرد معمولی بودی اما از امروز به عنوان «حزب الله» شناخته می‌شوی.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: فردی‌که پس از سفر اربعین به عنوان «حزب الله» شناخته می‌شود دیگر نمی‌تواند مثل یک انسان معمولی عمل کند، بلکه باید به خلقیات حزب‌اللهی درآید، این فرد باید آمر به معروف و ناهی از منکر، فردی قرآنی، بسیجی آماده و یک ولایتمدار در صحنه باشد.

آیت‌الله عابدینی با بیان این‌که حضور در پیاده‌روی اربعین انسان را وارد دانشگاه حسینی می‌کند، اظهار کرد: زوّار اربعین باحضور در این پیاده‌روی وارد دانشگاه سیدالشهدا (ع)، حضرت عباس (ع)، حضرت زینب (س) و شهدای کربلا می‌شوند و تبدیل به «حزب الله» و حزب رسول الله (ص) و حزب اهل بیت (ع) خواهند شد.

وی با اشاره به این‌که پیاده‌روی اربعین حزب‌الله سازی می‌کند، گفت: راهپیمایی اربعین ادامه راهپیمایی‌های زمان انقلاب در مقابل حکومت ملعون پهلوی است، راهپیمایی‌ها و اعتراضات سال‌های ۴۲ تا ۵۷ توانست نهال پرارزش اربعین را برای ما به ارمغان بیاورد.

امام ‌جمعه قزوین تاکید کرد: در یک دوره‌ای مردم ایران در حمایت از امام خمینی قیام کردند، امام آمد و امروز اگر جهان قیام کند حضرت مهدی (عج) خواهد آمد، اربعین نماد قیام جهانی است که هرسال پرشکوه‌تر از سال گذشته انجام می‌گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با بیان این‌که پیاده‌روی اربعین وحدت توحیدی قبل از ظهور است، تصریح کرد: امام خمینی (ره) در دهه ۶۰ فرمودند «راه قدس از کربلا می‌گذرد»؛ یعنی امروز با افزایش حضور زوار کربلا و شکوه اربعین حسینی، ما یقین داریم که مقصد پیاده‌روی اربعین قدس شریف است.