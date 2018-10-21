کاهش تعرفه رومینگ زائرین همراه اولی اربعین

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول بمنظور رفاه حال زائرین اربعین حسینی، تعرفه تماس رومینگ بین الملل شامل مکالمه، پیامک و اینترنت همراه مشترکین خود در عراق را کاهش داد.

بر این اساس از روز سه شنبه ۲۴ مهر تا روز جمعه ۱۱ آبان ماه سال جاری، تعرفه مکالمه مشترکین همراه اول با ایران دقیقه‌ای ۲۴۹۹ تومان، مکالمه دریافتی دقیقه‌ای ۸۹۹ تومان، مکالمه با شماره داخلی عراق دقیقه‌ای ۲۴۹۹ تومان، ارسال پیامک ۸۹۹ تومان به ازایِ هر پیامک و اینترنت همراه ۴۹۹ تومان به ازای هر مگابایت محاسبه می‌شود. گفتنی است روشن کردن گوشی تلفن همراه هزینه ندارد و دریافت پیامک نیز رایگان است.

گفتنی است پیش از این، با تخفیف ویژه ای که همراه اول ارائه می کرد، تعرفه هر دقیقه مکالمه با ایران ۳۳۰۰ تومان، دریافت مکالمه دقیقه ای ۳۰۰۰ تومان، مکالمه داخلی عراق دقیقه ای ۱۷۰۰ تومان، ارسال پیامک ۱۳۰۰ تومان و هر مگابایت اینترنت همراه ۲۳۰۰ تومان بود.

علاوه بر این، با نزدیک شدن اربعین حسینی، اپراتور اول ظرفیت شبکه نسل دو، سه و چهار خود را برای مکالمه و اینترنت، در پایانه های مرزی، به بیش از دو برابر افزایش داده و تدابیر ویژه ای را برای این مراسم در نظر دارد.

همراه اول برای ارائه خدمات ارتباطی هرچه بهتر به زائرین اربعین حسینی، در پایانه های مرزی خسروی، مهران، شلمچه و چذابه، ظرفیت سایت های BTS خود را نسبت به اربعین سال گذشته در حدود ۲ برابر افزایش داده و نیز قرار است در این پایانه ها، کارشناسان، زائرین را برای استفاده صحیح از خدمات ارتباطی در نظر گرفته شده، راهنمایی کنند.

مانیتورینگ شبکه به صورت ۲۴ ساعته، بهینه سازی تمام مسیرهای منتهی به پایانه های مرزی، ایجاد ۶ نقطه جهت دریافت سرویس وای فای در مسیر نجف تا کربلا از جمله اقدامات همراه اول برای مراسم پیاده روی اربعین امسال است.