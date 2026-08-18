۸۹ واحد آموزشی آسیب دیده در ایلام ترمیم و بازسازی می شوند

ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل این نهاد برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: سیاست اصلی دولت و آموزش و پرورش بر برگزاری حضوری کلاسها استوار است و شایعاتی که در فضای مجازی درباره مجازی بودن آموزشها در سال تحصیلی پیشرو منتشر شده، کاملاً بیاساس بوده و مردم نباید به چنین اخباری توجه کنند.
وی افزود: تمام تدابیر لازم برای بازگشایی حضوری مدارس اندیشیده شده و ابلاغ همکاران نیز صادر شده است و این استان در توزیع کتابهای درسی، جزو اولین استانها بوده و کتابها به موقع در اختیار شهرستانها و مناطق قرار گرفته است و این نشان از آمادگی کامل مجموعه آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش ایلام با اشاره به بازسازی و بهسازی مدارس آسیبدیده، تصریح کرد: در جنگ رمضان، ۹۱ واحد آموزشی در استان آسیب دید که خوشبختانه با تلاشهای شبانهروزی، ۸۹ واحد از این مدارس تا اواخر اردیبهشت ماه بازسازی و ترمیم شدند و به طور کامل آماده پذیرایی از دانشآموزان هستند و این نشان از عزم جدی مجموعه آموزش و پرورش برای ایجاد فضایی امن و بانشاط برای دانشآموزان دارد.
وی با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت باید با تحولات جهانی همگام شود، گفت: رویکردهای نوین آموزشی، بهرهگیری از فناوریهای روز، عدالت آموزشی و کیفیتبخشی به فرآیند یاددهی و یادگیری، از مهمترین محورهای برنامههای این نهاد در سال تحصیلی جدید است و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها و مشارکت خانوادهها، شاهد ارتقاء سطح علمی و تربیتی دانشآموزان باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان با اشاره به اهمیت مهارتآموزی و توجه به نیازهای روز جامعه، ایرج خاطرنشان کرد: دانشآموزان باید برای ورود به عرصههای علمی و اقتصادی آماده شوند و در این مسیر، استفاده از روشهای خلاقانه تدریس و توجه به استعدادهای فردی، یکی از اولویتهای اصلی آموزش و پرورش استان است تا نسل آینده بتواند با اعتماد به نفس و توانمندی کامل، در عرصههای مختلف بدرخشد.
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