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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۹:۱۱

از سوی پایگاه یو اس نیوز؛

رتبه بندی منطقه ای دانشگاهها ۸ آبان اعلام می شود

رتبه بندی منطقه ای دانشگاهها ۸ آبان اعلام می شود

یو اس نیوز نتایج رتبه بندی منطقه ای دانشگاهها را با عنوان بهترین دانشگاههای جهان ۸ آبان ماه اعلام می کند.

جعفر مهراد، بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این رتبه بندی موقعیت دانشگاه های ۷۵ کشور جهان در مقایسه با یکدیگر گزارش خواهد شد.

وی افزود: رتبه بندی یو اس نیوز حاوی رتبه ۱۲۵۰ دانشگاه برتر از ۷۵ کشور مختلف جهان است که ۳۰ اکتبر مصادف با ۸ آبان ماه منتشر می شود.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان کرد: بعلاوه یو اس نیوز  رتبه بندی منطقه ای دانشگاه ها را بر حسب قاره های آفریقا، آسیا، استرالیا و زولاند نو، اروپا و آمریکای لاتین منتشر می کند.

مهراد عنوان کرد: در ویرایش سال ۲۰۱۹، یو اس نیوز رتبه ۲۲ رشته موضوعی از جمله رشته های کلیدی مانند مهندسی، علوم رایانه، و اقتصاد و بازرگانی را اعلام می کند.

وی گفت: در رتبه بندی موضوعی اسامی ۴۰۰ دانشگاه برتر معرفی خواهد شد. سال گذشته تعداد دانشگاه ها بر حسب رتبه بندی رشته های موضوعی در هر رشته ۲۰۰ دانشگاه بود.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: برای تولید نتایج رتبه بندی، یو اس نیوز از داده ها و سنجه هایی که توسط آنالیتیکس کلاریویت تهیه می شود، استفاده می کند. این رتبه بندی به عواملی که عملکرد پژوهشی دانشگاه ها اندازه گیری می کند توجه دارد.

کد مطلب 4436250

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