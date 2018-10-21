به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید کامل تقوی نژاد در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما افزود: اگر در سال های گذشته درآمدهای نفتی ما ۱۰۰ بود درآمدهای مالیاتی ما ۱۵۰ بود یعنی ما ۵۰ درصد از درآمدهای نفتی سال قبل سبقت گرفتیم.

او ادامه داد: سال قبل حدود ۹۷ درصد درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه را محقق کردیم، در حال حاضر حدود ۳۸ درصد درآمدهای بودجه را درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد و حدود ۵۰ درصد درآمدهای کشور از راه مالیات حاصل می شود.

امسال حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رقم پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی است، البته سال قبل حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان علاوه بر ۹۷ درصد درآمد مالیاتی با عنوان عوارض به شهرداری ها تخصیص داده شد و امسال احتمال می رود رقم عوارض به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.

تقوی نژاد تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست امسال موفق شدیم با ۸ درصد رشد نسبت به سال قبل حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم به علاوه ۹ هزار میلیارد تومان هم عوارض که روی هم رفته ۵۳ هزار میلیارد تومان وصول شده است. هدف گذاری ما تا پایان سال متفاوت است که وابسته به شرایط حال حاضر کشور و روابط خارجی و مبادلات تجاری اقتصادی خارجی ایران می شود.

او افزود: در ایران حدود ۹ درصد از جی دی پی کشور (درآمد ناخالص داخلی) از درآمدهای مالیاتی حاصل می شود، البته این رقم برای سال آخر برنامه توسعه باید به ۱۱ درصد برسد.

مالیات مردم چگونه خرج می‌شود؟

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: وقتی می گوییم مالیات خرج بودجه جاری می شود یعنی برای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و نیروهای مسلح و امنیت کشور.

علاوه بر این مخارج ما درآمدهای دیگری هم از طریق مالیات بر ارزش افزوده داریم که چیزی حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان است.

تقوی نژاد گفت: در سال جاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی جاده ها، چشمه ها و راه ها و سایر نیازمندی های عشایر در نظر گرفته ایم.

او افزود: تا کنون در شهر تهران حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از محل عوارض در اختیار شهرداری ها قرار گرفته، البته بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی بوده است برای مثال در ۶ ماه اخیر حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداری ها تخصیص داده شد که تا پایان سال به ۳۷۰۰ میلیارد تومان می رسد.

تقوی نژاد ادامه داد: در بحث طرح سلامت تا کنون حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده خرج شده و حدود هزار میلیارد تومان هم به ورزش کشور اختصاص یافته است که امسال این رقم افزایش خواهد داشت. مردم باید بدانند اگر امروز خط مترویی احداث می شود و یا پارک و خیابان های مناسبی برای رسیدن به آرامش دارند هزینه اش از جیب مردم تأمین می شود، البته این مبالغ در قالب مالیات تأمین می گردد و هیچ منتی بر سر مردم نیست.

۱۰۰درصد پرونده های مالیاتی تحت پوشش سنیم قرار می گیرد

او گفت: کل هزینه های طرح جامع مالیاتی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بود که از محل تخفیف یک ساله مالیاتی افراد بدهکار حاصل شده است. البته بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ صرف زیرساخت شده، برای این طرح حدود ۶۰۰ اداره ساخته شد، شبکه ها راه اندازی و بهترین و به روز ترین سخت افزارهای مورد نیاز در سازمان امور مالیاتی کشور خریداری و نصب شده است. آنچه در هسته نرم افزار این طرح بود و قراردادش در سال ۱۳۸۷ با اروپایی ها منعقد گردید در مجموع۴۰ میلیون یورو بود. البته یورو با قیمت ۹۰۰ تومان و زیر سه هزار تومان هزینه شده یعنی چیزی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه این زیرساخت ها بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: طرح جامع مالیاتی کشور بزرگترین طرح جامع نرم افزاری کشور محسوب می شود و حالا دیگر می توانیم بگوییم ما دارای طرح «سَنیم» هستیم زیرا این نرم افزار بومی سازی شده و قرار است ۱۰۰ درصد پرونده های مالیاتی کشور تحت پوشش سَنیم قرار گیرد. ما کاغذ را حذف می کنیم.

تقوی نژاد آمار مؤدیان مالیاتی کشور را سه میلیون نفر اعلام کرد و افزود: اطلاعات افراد به نحوه ای در اختیار ما قرار گرفته که در حال حاضر با شماره ملی یا شناسه شرکتی فرد می توانیم بگوییم چه دارایی هایی در مملکت دارند، البته این اطلاعات صرفاً در جهت شناسایی، تشخیص و وصول مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

به اقشار کم درآمد سخت گیری نمی کنیم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه نسبت به دریافت مالیات اقشار کم درآمد سخت گیری نمی کنیم، گفت: مردم از نظام مالیاتی کشور رضایت نسبی دارند.

جلوگیری از ۲۲هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی/ از یک نفر به اندازه ۱.۷میلیون نفر مالیات گرفتیم

سید کامل تقوی نژاد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از پارسال تاکنون ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل سامانه ها و به کمک دستگاه های نظارتی کشور از فرار مالیاتی جلوگیری کردیم، افزود: از یک نفر به اندازه یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مالیات گرفتیم.

وی گفت: در ۴ تا ۵ سال آینده سامانه های نظام مالیاتی به قدری قوی خواهند شد که خودمان اظهارنامه تولید و به مؤدیان اعلام می کنیم.

یک نفر در ۱۶۷ شرکت مدیرعامل بود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: بر اساس اطلاعات سامانه، یک نفر در ۱۶۷ شرکت مدیرعامل بود قطعاً این شخص قصد سوء استفاده دارد و نمی خواهد از این شرکت ها، درست استفاده کند.

تقوی نژاد ادامه داد: از طریق شاخص هایی که تعریف کردیم مؤدیان پر ریسک را تشخیص دادیم و مجموعه ای از مؤدیان را شناسایی کردیم که ۲۰۱۴ نفر از آنان یک نشانی را مطرح کردند.

وی گفت: از طریق مکان، عضویت در هیئت مدیره، نحوه پرداخت و از مجموع این شاخص ها، مؤدیان پرریسک را شناسایی می کنیم.

تقوی نژاد با بیان اینکه ۳۰۰ هزار مؤدی جدید را شناسایی کردیم افزود: آنان کسانی بودند که هیچ سابقه ای نداشتند.

وی با اشاره به اینکه لازمه موفقیت نظام مالیاتی کشور، تکمیل نظام اطلاعاتی آن است، اضافه کرد: اعمال مدیریت ریسک ،بسیار مهم است در این زمینه حدود ۱۲۰ شاخص را شناسایی کردیم که آن را به حدود ۵۰ شاخص تقلیل دادیم. برخی از این شاخص ها محرمانه است. بر این اساس مؤدیان را طبقه بندی می کنیم.

۲۰ درصد مودیان سال آینده حسابرسی می‌شوند

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال آینده حدود ۲۰ درصد از مؤدیان برای حسابرسی انتخاب می شوند و ۸۰ درصد بر اساس اظهارات خودشان مالیات را می پذیریم البته این اظهارات باید با اطلاعات سازمان امور مالیاتی همخوانی داشته باشد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۵ خوداظهاری اشخاص حقوقی ۱۰ هزار میلیارد تومان بود در حالی که مالیات تشخیصی ما برای آنان ۴۸ هزار میلیارد تومان بود.

تقوی نژاد گفت: بر اساس ماده ۲۳۸ قانون امور مالیاتی، همکاران را تشویق می کنیم که با مؤدی توافق و تفاهم کنند در غیر این صورت هیئت های حل اختلاف به موضوع رسیدگی می کنند.

وی افزود: مدت رسیدگی به پرونده های مالیاتی را از ۵۵۰ روز به کمتر از ۲۰۰ روز کاهش دادیم و امسال هدف ما این است که آن را به ۸۰ روز کاهش دهیم.

معافیت۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی از مالیات/استرداد ۱۷۰۰ میلیارد تومان مالیات به صادرکنندگان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات، معاف است گفت: ۹۷ درصد از ضرایب مالیاتی مربوط به تولید را کاهش دادیم در عوض ضرایب مالیاتی مربوط به واردات کالا را افزایش دادیم.

وی ادامه داد: پارسال در بخش صادرات، ۱۷۰۰ میلیارد تومان را به صادرکنندگان استرداد کردیم.

تقوی نژاد با اشاره به اینکه باید برای پرداخت مالیات، فرهنگ سازی شود، افزود: مالیات می تواند ابزار توسعه کشور باشد از برخی مسئولان هم می خواهیم اجازه دهند در زمینه فرار مالیاتی، قاطعانه برخورد کنیم.

وی با انتقاد از صدور برخی کارت های بازرگانی گفت: برخی به نام پیرزن، پیرمرد، معتاد و مانند آن کارت بازرگانی صادر کردند و این کارت درآمدهای کلانی را ایجاد کرد.

پیشنهاد کاهش مالیات بخش تولید به ۲۰ درصد

تقوی نژاد درباره مالیات پزشکان هم گفت: پزشکان از نخبگان جامعه هستند. در زمینه فرار مالیاتی برخی از آنان نباید افراط و تفریط کنیم اما با بخش هایی که اگر مالیات نپردازند حتماً برخورد می کنیم.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در ارتباط با فعالان بخش سکه، ارز و خودرو متنی را تهیه و به سران قوا ارائه کرد که در آن راه حل هایی را ارائه کردیم.

تقوی نژاد گفت: در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن طرحی در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان تهیه شد که این هفته در کمیسیون مربوط رسیدگی می شود. نظر سازمان امور مالیاتی این است که زمینه های فنی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور فراهم شده است و اگر مجلس تصویب کند این موضوع را اجرا می کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مالیات بر بخش تولید ۲۵ درصد است و پیشنهاد کردیم این رقم به ۲۰ درصد کاهش یابد و می توانیم کمبود ناشی از درآمد مالیاتی آن را از محل فرارهای مالیاتی تأمین کنیم.

طرح اصلاح معافیت ها و مشوق های مالیاتی بزودی به دولت می رود

تقوی نژاد افزود: برای معافیت ها و مشوق های مالیاتی، طرحی را تهیه کردیم که آماده ارائه به دولت است.

وی اضافه کرد: مالیات بر ارزش افزوده در یک حلقه اخذ می شود و در حلقه بعد به او برمی گردد. این مالیات در نهایت از مصرف کننده وصول می شود.

تقوی نژاد با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به نفع تولید است، گفت: این نوع مالیات در ۱۶۰ درصد در کشور در حال اجراست.