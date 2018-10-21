برگزاری دومین روز انتخابات پارلمانی افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مسئولان در کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کردند که انتخابات پارلمانی این کشور برای دومین روز متوالی در حال برگزاری است.

این مسئولان اعلام کردند که برخی مراکز روز گذشته به دلیل مشکلات فنی و امنیتی باز نشده بودند.

«عبدالبدیع صیاد» رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان نیز روند برگزاری این انتخابات را بهتر از انتخابات پیشین ارزیابی کرد و برای بازگشایی مراکز رای دهی که روز گذشته با مشکل مواجه بودند، اطمینان داد.

بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات افغانستان، در روز گذشته بیش از ۳ میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده بودند؛ برای شرکت در این انتخابات، حدود ۸.۸ میلیون نفر ثبت نام کرده‌ بودند.

لازم به ذکر است که انتخابات روز گذشته با مشکلاتی از جمله بی‌نظمی در استفاده از دستگاه انگشت نگاری و تاخیر در بازگشایی مراکز رای دهی، همراه بود.

افزون بر این مقامات در وزارت کشور افغانستان نیز اعلام کردند که نزدیک به ۲۰۰ حادثه امنیتی در روز انتخابات به وقوع پیوسته است که در نتیجه آن، ۳۶ تن کشته و حدود ۱۲۰ تن دیگر زخمی شدند.