تولید ۱۸ هزار تن شیرخام در شهرستان بهار

هوشنگ کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید ۱۸ هزار و ۱۳۱ تن شیر در واحدهای دامداری شهرستان بهار خبر داد.

وی افزود: طی ۶ ماهه اول سال جاری ۱۸ هزار و ۱۳۱ تن شیر و یک هزار و ۲۷۴ تن گوشت قرمز در شهرستان بهار تولید شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار با اشاره به اینکه در شهرستان بهار بیش از ۳۵ هزار راس دام سنگین و ۸۳ هزار راس دام سبک وجود دارد، گفت: این شهرستان با این تعداد دام سالانه ۳۷ هزار ۲۶۲ تن تولید شیر و ۲ هزار ۵۴۷ تن تولید گوشت قرمز دارد.

وی گفت: شهرستان بهار ۱۰ درصد تولید شیر و ۸ درصد تولید گوشت قرمز استان همدان را تامین می کند.