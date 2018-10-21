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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۹:۴۸

مدیر جهاد کشاورزی بهار عنوان کرد:

تولید ۱۸ هزار تن شیرخام در شهرستان بهار

تولید ۱۸ هزار تن شیرخام در شهرستان بهار

همدان - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار از تولید ۱۸ هزار و ۱۳۱ تن شیر در واحدهای دامداری این شهرستان خبر داد.

هوشنگ کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید ۱۸ هزار و ۱۳۱ تن شیر در واحدهای دامداری شهرستان بهار خبر داد.

وی افزود: طی ۶ ماهه اول سال جاری ۱۸ هزار و ۱۳۱ تن شیر و یک هزار و ۲۷۴ تن گوشت قرمز در شهرستان بهار تولید شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار با اشاره به اینکه در شهرستان بهار بیش از ۳۵ هزار راس دام سنگین و ۸۳ هزار راس دام سبک وجود دارد، گفت: این شهرستان با این تعداد دام سالانه ۳۷ هزار ۲۶۲ تن تولید شیر و ۲ هزار ۵۴۷ تن تولید گوشت قرمز دارد.

وی گفت: شهرستان بهار ۱۰ درصد تولید شیر و ۸ درصد تولید گوشت قرمز استان همدان را تامین می کند.

کد مطلب 4436345

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