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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۳

اولین اقامتگاه بوم گردی استان کردستان در مریوان افتتاح شد

اولین اقامتگاه بوم گردی استان کردستان در مریوان افتتاح شد

مریوان - اولین اقامتگاه بوم گردی استان کردستان با حضور مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری، مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از مردم در روستای ده ره تفی شهرستان مریوان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان محسن علوی اظهارداشت: اجرای چنین پروژه هایی باعث توسعه پایدار گردشگری روستایی و پویایی، اشتغال زایی و توسعه فرهنگی و اقتصادی در این مناطق می ‌شود.

محسن علوی گفت: این اقامتگاه شامل ۱۰ واحد مجزا، رستوران و واحد بوم گردی است و در زمینی به مساحت یک هکتار توسط کارآفرین مریوانی با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال ساخته شده است.

وی با بیان اینکه این مرکز ظرفیت اسکان ۱۵۰گردشگر را دارا است، افزود: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان آمادگی لازم را برای ارائه تسهیلات کم بهره به کارآفرینان در زمینه احداث مراکز بوم گردی در استان دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان بیان کرد: روستای گردشگرپذیر ده ره تفی یکی از هفت روستای هدف گردشگری در حاشیه دریاچه زریبار است که در ۱۴ کیلومتری شهرستان مریوان قرار دارد

کد مطلب 4436385

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