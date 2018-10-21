کاهش آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا با وضع قوانین جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، نتایج بررسی که در دانشگاه کارولینای شمالی صورت گرفته، نشان می دهد وضع قوانین سخت گیرانه در مورد تصاعد گازهای گلخانه ای و تلاش برای حفاظت از محیط زیست در ایالات متحده در سال های اخیر نتایج محسوسی داشته و باعث شده آمار مرگ و میر در این کشور به علت ابتلا به بیماری های مرتبط با آلودگی هوا کاهش یابد.

بر همین اساس آمار مرگ و میر به این علت طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ سالانه ۴۷ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۱۰ به ۷۱ هزار نفر کاهش یافته است.

دستیابی به این آمار از طریق اندازه گیری سطح دو ماده مهم آلاینده یعنی اوزون و PM۲.۵ از طریق یک شبیه سازی رایانه ای صورت گرفته و این داده با آمار مرگ و میر به علت ابتلا به بیماری هایی مانندسکته قلبی و غیره مطابقت داده شده است.

از جمله قوانین سخت گیرانه برای ارتقای کیفیت آب و هوا در آمریکا در ابتدای قرن ۲۱ می توان به قانون Clean Air و NOx State Implementations Call اشاره کرد. پیش بینی می شود وضع قانون Cross-State Air Pollution در سال ۲۰۱۱ موجب تداوم این روند مثبت در سال های آتی شود. هر چند نگرانی هایی در مورد کند شدن این روند مثبت به علت سیاست های ضدعلمی دولت جدید امریکا که تغییرات ناشی از گرمایش کره زمین را چندان جدی نمی گیرد، وجود دارد.