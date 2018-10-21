ظرفیت آب شهر مهران برای ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبدالهی در گفتگو با رادیو اربعین ابراز داشت: با این اقدام علاوه بر تامین آب آشامیدنی اهالی مهران زیر ساخت مناسبی برای استفاده از این خط لوله در روزهای دیگر سال جهت امور مربوط به مرز مهران نیز فراهم شده و ۵۰ تانکر احتیاط نیز در حال اماده باش قرار دارند.

وی افزود: برای تامین آب آشامیدنی مناسب زوار که از نظر بهداشتی نیز مورد اعتماد باشد علاوه بر استقرار آزمایشگاه ثابت در پایانه مهران اقدام به تاسیس کارخانه تولید آب معدنی با ظرفیت ۶۰ هزار بطری در اندازه های پلاستیکی و بطری با ظرفیت ۲۵۰ سی سی کرده ایم.

عبدالهی همچنین گفت: با تقارن یافتن اربعین حسینی در سال های اتی با فصل گرما از هم اکنون کارخانه یخ سازی نیز در منطقه احداث شده و تولید آزمایشی خود را انجام می دهد.

رئیس کمیته زیر ساخت ستاد اربعین در خصوص استقرار سرویس های بهداشتی در پایانه ها نیز گفت: در تمام پایانه های مرزی مهران، شلمچه و چذابه اقدام به احداث یکهزار و ۵۰۰ چشمه سرویس بهداشتی و حمام با همکاری شهرداری تهران کرده ایم.

عبدالهی وی در خصوص پارکینگ های احداث شده در مرزهای سه گانه نیز گفت: پارکینگ مهران با وسعت ۸۰ هکتاری ، پارکینگ شلمچه با وسعت ۷۰ هکتاری و پارکینگ چذابه با وسعت ۱۰۰ هکتاری احداث و با تجهیز به دوربین های پلاک خوان و برج های نوری و حصارکشی های پیرامونی امنیت کاملی را برای خودروهای مستقر در آنها ایجاد می کنند.

وی در خصوص هزینه دریافتی از خودروها توسط پارکینگ ها نیز گفت: هزینه روزانه پارک خودرو در این پارکینگ ها روزانه پنج هزار تومان است که بر اساس توافقات انجام شده هزینه های دریافتی باید برای تجهیز زیر ساخت های مرزی مورد استفاده قرار گیرد.