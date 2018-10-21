افزایش ساعت کار دفاتر زیارتی برای صدور روادید اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به آخرین وضعیت ثبت نام مشتاقان سفر به عتبات عالیات به منظور شرکت در راهپیمایی اربعین اشاره و اظهار کرد: مراجعه به دفاتر زیارتی برای دریافت روادید اربعین افزایش یافته و در این راستا تمامی دفاتر زیارتی و دفاتر موقت ثبت نام اربعین موظف هستند از این تاریخ تا زمان اربعین، از ساعت ۷ صبح باز و پاسخگوی مراجعین باشند.

وی افزود: دفاتر زیارتی باید حداقل تا ساعت ۱۸پاسخگوی زائرین بوده و حتی پس از ساعت تعیین شده نیز در صورت حضور متقاضیان در دفتر، امور تمامی مشتاقان حاضر در دفتر را به انجام رسانند.

مدیر حج و زیارت خراسان رضوی با اشاره به نظارت بر روند فعالیت دفاتر زیارتی بیان کرد: به دلیل افزایش تقاضا برای دریافت رواید برخی از این فرصت سوء استفاده کرده و به صورت غیرمجاز اقدام به صدور روادید برای سفر به عراق می کنند که این اقدام خلاف قانون است.

شاد تصریح کرد: در این راستا نظارت های لازم بر روند صدور رواید انجام می شود و طی روزهای گذشته ۳ آژانس هواپیمایی که خارج از قوانین و سامانه مجاز روادید صادر می‌کردند پلمپ شده اند.

وی گفت: طبق آخرین آمار بیش از ۱۲۴ هزار نفر از ساکنان خراسان رضوی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند که تاکنون برای ۱۰۴ هزار نفر از آنان روادید سفر به کشور عراق صادر شده است.سال گذشته مجموع تعداد روادید ورود به عراق در خراسان رضوی برای ایام اربعین حسینی ۸۲ هزار نفر بوده است و البته روند صدور روادید تا ۳ روز قبل از اربعین ادامه دارد.