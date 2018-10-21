به گزارش خبرنگار مهر، سیدآرش حسینی میلانی پیش از ظهر امروز در پیشنهادی مبنی بر انتشار وضعیت مجوز محیط زیستی و گزارشات ارزیابی زیست محیطی طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» گفت: اکنون که شورا درصدد آن است که وضعیت مالی و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مهم شهری را در سامانه شفافیت منتشر کند، وضعیت مجوزهای محیط زیستی آنها را هم مشخص سازد.



وی ادامه داد: بعضی از پروژه‌های مربوط به حوزه شهرسازی مجوزهای محیط زیستی را دریافت کردند و برخی هم این مجوزها را دریافت نکرده‌اند و مجوز برخی پروژه‌ها هم مشروط است.



رئیس کمیته محیط زیست با بیان اینکه برخی پروژه‌ها اثرات قابل توجه منفی‌ بر وضعیت شهر تهران دارند، اظهار داشت: در صورتی که گزارش‌های ارزیابی زیست محیطی برای این پروژه ها تهیه شده باشد، این گزارش‌ها را می‌توان به عنوان سند در اختیار افکارعمومی قرار داد. سازمان محیط زیست هم در چندین مقطع درصدد انجام چنین کاری بود که عملی نشد اما انجام این کار، موجب دسترسی مردم به اطلاعات پروژه‌های بزرگ و آگاهی یافتن آنها از وضعیت محیط زیستی آنها می‌شود.



این پیشنهاد در نهایت با اجماع تمامی اعضای شورا به تصویب رسید.