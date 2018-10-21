حسن یزدانی به مدال برنز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن یزدانی امشب در دیدار رده بندی وزن ۸۶ کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان که در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد به مصاف داورن کوراگلیف از روسیه رفت. یزدانی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۵ به مدال برنز دست یافت.

حسن یزدانی روز گذشته در دور اول مقابل دیوید تیلور از آمریکا با نتیجه ۱۱ بر ۶ مغلوب شد و به گروه بازنده ها رفت. وی در این گروه به مصاف حاجی رجب اف از بلاروس رفت و با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید و سپس در دور بعد یوریسکی توربلانکا کورالتا از کوبا را ۱۰ بر صفر شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد.