علت استفاده از شمش خارجی برای تولید ریل، اصرار راه آهن بود

نعمت الله محسنی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تولید ریل ملی در شرکت ذوب آهن اظهار داشت: به دلیل ویژگی های خاص فولاد مورد نیاز برای تولید ریل و برای تکمیل فرآیند تولید، این شرکت همزمان با تولید ریل، اقدام به احداث واحد گاززدائی از فولاد مذاب (VD) برای تولید شمش فولاد ریل کرده است.

وی افزود: این واحد اخیراً به صورت کامل نصب و راه اندازی شده و در بازدید و حضور اخیر عباس خطیبی قائم مقام معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، به صورت موفقیت آمیز تست شد.

وی ادامه داد: با تست موفقیت آمیز واحد گاززادیی از فولا مذاب (VD) در ذوب آهن، امکان تولید شمش مورد نیاز برای تولید انواع ریل های مصرفی در کشور اعم از U۳۳ - S۴۹ - UIC۵۴ و UIC۶۰ در این شرکت ایجاد و تمامی مراحل تولید ریل ملی به صورت کاملا داخلی انجام خواهد شد.

به گفته محسنی ریل های U۳۳ و UIC۶۰ که تا کنون در ذوب آهن اصفهان تولید شده با استفاده از شمش های وارداتی بوده است در حالی که با راه اندازی واحد VD، امکان تامین داخلی این شمش ها مطابق با استاندارد مربوطه وجود دارد و ترجیح ذوب آهن استفاده از شمش تولیدی شرکت های داخلی بود اما دلیل استفاده از شمش خارجی، اصرار شرکت راه آهن بوده است.

وی با اشاره به نظر برخی کارشناسان صنعت فولاد مبنی بر عدم تایید ریل UIC۶۰ تولید شده در ذوب‌آهن اصفهان از سوی شرکت راه آهن، گفت: در حال حاضر این شرکت (ذوب آهن) هیچ قراردادی برای فروش ریل UIC۶۰ ندارد و در صورت عقد قرارداد، آمادگی کامل برای بازرسی محصول تولیدی توسط نماینده مشتری وجود دارد.