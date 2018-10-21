به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در احکامی جداگانه جمال شفیعی رئیس مرکز بررسی های استراتژیک امنیت ملی را به عنوان رئیس کارگروه مقابله با عملیات روانی ستاد، محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عنوان رئیس کارگروه تولید و تحلیل محتوای رسانه ای ستاد، سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد نوریان معاون اجتماعی ناجا را به عنوان رئیس کارگروه رصد و پایش ستاد، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور حقوقی و مجلس را به عنوان رئیس کارگروه حقوقی قضائی ستاد و بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور را به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی ستاد منصوب کرد.

گفتنی است پیش از این، با صدور حکم جداگانه ای از سوی رحمانی فضلی؛ سید رمضان شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور به عنوان دبیر ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور منصوب شده است.