بافت شهرستان ساری در حال مرمت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله فرزانه با بیان اینکه قسمت مطالعات و شناخت بافت ساری به اتمام رسیده است افزود: در طول سالها آسیب های جدی در بافت ساری اتفاق افتاده و باید با اجرای این طرح، انسجام اجتماعی در بافت حفظ و این آسیب ها به حداقل برسد.



وی با بیان اینکه پیشینه تاریخی، آثار معماری و شهری ارزشمند، شبکه دسترسی و معابر و جهت گیری فضاها، همگی نشان دهده ارزش های تاریخی و فرهنگی بافت تاریخی شهرستان ساری است تصریح کرد: این ارزش های تاریخی موجب شده تا مراجع ذیصلاح زمینه حفظ و احیای پیشینه اعتقادی شهر ساری و اهالی آن را فراهم نمایند.



فرزانه از محدوده بافت تاریخی شهر ساری به عنوان مهمترین و اصلی ترین عامل یاری رسان در توسعه فرهنگ غنی مردم آن یاد کرد و گفت: متاسفانه در سالهای اخیر، برخی اقدامات مغایر با تاریخ و میراث فرهنگی این شهر روی داده که نه تنها موجب از بین رفتن بخش هایی از بزرگترین سرمایه ساکنین آن شد، بلکه به عنوان مانعی بزرگ در مسیر توسعه و پیشرفت شهر معرفی شد.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران اظهار داشت: تدون طرح حفاظت و مرمت بافت های تاریخی از وظایف ذاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و در همین راستا نیز طرح مربوط به بافت تاریخی ساری در حال انجام است و اجرایی شدن آن قطعا سبب رضایتمندی ساکنین بافت تاریخی را در پی خواهد داشت.



وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تعامل و همکاری دستگاه های متولی مدیریت شهری چون استانداری، شهرداری، راه و شهرسازی، اوقاف و امور خیریه و سایر ارگان های ذیربط به اصلیترین هدف مدیریت شهری و تبعیت از قوانین حاکم بر بافت تاریخی در جهت ارتقای کیفیت زندگی ساکنین آن برسیم.