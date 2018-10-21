۹۶ دانش آموز در مسابقات رباتیک جمعیت هلال احمر شرکت دارند

شیرین مقدسی رئیس اداره دانش آموزی جمعیت هلال احمر استان قزوین در حاشیه مراسم افتتاحیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مهمترین هدف ما از برگزاری این مسابقات آشنایی بیشتر دانش آموزان با فعالیت های گسترده جمعیت هلال احمر است تا مطلع شوند که کار جمعیت فقط امور امدادی نیست.

وی افزود: هدف دیگر از این رقابتها توانمند سازی دانش آموزان برای کارهای گروهی است و در کنار آن تلاش می کنیم تا تکنولوژی جدید رباتیک را در بخش امداد رسانی وارد کرده و معرفی کنیم.

مقدسی تصریح کرد: دانش آموزان جمعیت هلال احمر پس از آموزش ۲۴ ساعته توانسته اند با قطعاتی که در اختیار آنها گذاشتیم توانمند شده و ربات بسازند که این کار بسیار ارزشمند است.

رئیس اداره دانش آموزی جمعیت هلال احمر استان قزوین یادآورشد: این مسابقات با استقبال خوب دانش آموزان روبرو شده است و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.

مقدسی گفت: هدف دیگر ما از برگزاری این مسابفات کمک به نیروهای امدادی از سوی گروههای مختلف در هنگام بحران است و در این میان می توان از همه افراد از جمله دانش آموزان برای مشارکت در مدیریت بحران استفاده بهینه کرد.

وی اضافه کرد: اگر ابزار رباتیک در اختیار دانش آموزان قرار گیرد و نوجوانان با ابزار روز آشنا شوند می توان در بحران از کمک این افراد در جمع خانواده های آسیب دیده بخوبی بهره برداری کرد.

مقدسی بیان کرد: استفاده از پهبادها برای شناسی آسیب دیدگان از دیگر کارهایی است که آموزش آن نیز آغاز شده و معاونت جوانان جمعیت هلال احمر آموزش نوجوانان و جوانان را با جدیت پیگیری می کند.

وی اظهارداشت: کانونها در سطح دانش آموزی درهشت مدرسه و۱۱۰۰ مرکز آموزش عالی فعال شده اند و کسانی که علاقمند به کارهای آموزشی، امدادی و خود امدادی هستند می توانند در کلاس های تخصصی شرکت کنند.