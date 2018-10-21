سیدجواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: رضا رحمانی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور یافت.
وی با اشاره به مطالبات نمایندگان حاضر در جلسه از این وزیر پیشنهادی بیان کرد: نمایندگان خواستار ساماندهی بازار خودرو و بخش صنعتی کشور شدند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن گفت: همچنین نمایندگان حاضر در این جلسه از این وزیر پیشنهادی درخواست داشتند که فکری جدی برای وضعیت نیمهجان صنعت کند و بدنبال راهاندازی سامانه تولید و نظارت بر آن باشد.
حسینی کیا اظهار داشت: آقای رحمانی هم مطالب خود را بیان کرد و تاکیدش بر این بود که از افراد متخصص در این وزارتخانه بهره می گیرد و با مجلس تعامل خواهد داشت.
وی بیان کرد: همچنین تاکید وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، ساماندهی بازار خودرو و کاهش تصدیگری دولت در این زمینه بود.
حسینی کیا درباره نظر کلی نمایندگان نسبت به این وزیر پیشنهاد، گفت: اکثر نمایندگان حاضر در این جلسه نظر مثبتی به رحمانی داشتند و احتمالا وی رای اعتماد میگیرد.
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