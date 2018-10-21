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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

حسینی‌کیا در تشریح جلسه کمیسیون صنایع مطرح کرد؛

وعده رحمانی به مجلس برای کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه خودرو

وعده رحمانی به مجلس برای کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه خودرو

دبیر کمیسیون صنایع و معادن از حضور وزیر پیشنهاد صنعت در جلسه این کمیسیون جهت ارائه برنامه هایش خبر داد.

سیدجواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: رضا رحمانی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور یافت.

وی با اشاره به مطالبات نمایندگان حاضر در جلسه از این وزیر پیشنهادی بیان کرد: نمایندگان خواستار ساماندهی بازار خودرو و بخش صنعتی کشور شدند.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن گفت: همچنین نمایندگان حاضر در این جلسه از این وزیر پیشنهادی درخواست داشتند که فکری جدی برای وضعیت نیمه‌جان صنعت کند و بدنبال راه‌اندازی سامانه تولید و نظارت بر آن باشد.

حسینی کیا اظهار داشت: آقای رحمانی هم مطالب خود را بیان کرد و تاکیدش بر این بود که از افراد متخصص در این وزارتخانه بهره می گیرد و با مجلس تعامل خواهد داشت.

وی بیان کرد: همچنین تاکید وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، ساماندهی بازار خودرو و کاهش تصدی‌گری دولت در این زمینه بود.

حسینی کیا درباره نظر کلی نمایندگان نسبت به این وزیر پیشنهاد، گفت: اکثر نمایندگان حاضر در این جلسه نظر مثبتی به رحمانی داشتند و احتمالا وی رای اعتماد می‌گیرد.

کد مطلب 4437041
زهرا علیدادی

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