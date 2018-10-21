به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری اصفهان، حمیدرضا طباطبایی در همایش بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان شرق اصفهان، با اشاره به نشست‌های برگزار شده با انجمن صنفی کشاورزان، اظهار کرد: مسائل و مشکلات کشاورزان شرق اصفهان تاکنون در چند حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.



وی با اشاره به میزان آب موجود پشت سد، افزود: طبق مصوبه شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود در سال ۹۵، اگر بارش‌ها در اصفهان و به ویژه چهارمحال به اندازه کافی باشد و حجم سد به ۳۵۰ میلیون متر مکعب برسد، آب جهت کشت دوم جاری خواهد شد.



معاون سیاسی - امنیتی استانداری اصفهان تصریح کرد: خسارات وارده محاسبه و حقابه کشاورزان مشخص می‌شود و اقدامات مقتضی جهت پرداخت این خسارت‌ها انجام خواهد شد.



همچنین احمد رضوانی، نیز هدف از تشکیل این همایش را بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان شرق اصفهان به ویژه در حوزه آب و کشاورزی و ارائه راه حل‌های پیشنهادی دانست و گفت: علی‌رغم پیگیری‌های خوب صورت گرفته توسط مسئولان ارشد استان و شهرستان و انتظارات برحق کشاورزان، متأسفانه دستگاه‌های اجرایی ذی مدخل به ویژه وزارت نیرو هنوز برنامه‌ریزی جامع و متقنی در این خصوص ارائه نکرده‌اند.



وی با بیان اینکه کشاورزان شرق اصفهان به دلیل خشکسالی های اخیر از لحاظ اقتصادی دستخوش مشکلات فراوانی شده‌اند، افزود: کشاورزان شرق اصفهان انتظار دارند که وزارت نیرو برنامه‌های جامعی در خصوص کشت پاییزه داشته باشد و در صورت عدم امکان تخصیص آب کشاورزی به آنان، میزان خسارت‌های وارده برآورد و به ایشان که خود حقابه دار نیز هستند، پرداخت شود.



معاون استاندار اصفهان تصریح کرد: ظرف چند روز آینده، با تشکیل شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود تصمیمات مقتضی پیرامون توزیع عادلانه آب جهت کشت پاییزه شرق اصفهان اتخاذ خواهد شد.

گفتنی است، در ادامه این جلسه چند نفر از نمایندگان کشاورزان شرق به بیان مشکلات و درخواست‌های کشاورزان پرداختند و خواستار اجرای مصوبات ۹ ماده‌ای شورای عالی آب و رسیدگی به مشکلات کشاورزان شدند.