تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد یک ماه به تعویق افتاد

محمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده در جلسه عصر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار داشت: در این نشست موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزادی اسلامی به بحث گذاشته شد.

وی افزود: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یک ماه به دانشگاه آزاد اسلامی جهت شفاف سازی ابهامات نمایندگان متقاضی این تحقیق و تفحص فرصت دادند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: همچنین در این جلسه مشکلاتی را که در ثبت نام دانشجویان دانشگاه آزاد رخ داده است، مورد بررسی قرار گرفت.

ابطحی بیان کرد: قرار بر این شد که کمیسیون آموزش عالی و کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولانی از وزارت علوم، سازمان سنجش و وزارت بهداشت جهت حل مشکل ثبت نام این دانشجویان جلسه ای را برگزار کند.