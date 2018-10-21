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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۱۲

ابطحی در تشریح جلسه کمیسیون آموزش مجلس:

تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد یک ماه به تعویق افتاد

تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد یک ماه به تعویق افتاد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تعویض تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد به مدت یک ماه خبر داد.

محمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده در جلسه عصر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار داشت: در این نشست موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزادی اسلامی به بحث گذاشته شد.

وی افزود: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یک ماه به دانشگاه آزاد اسلامی جهت شفاف سازی ابهامات نمایندگان متقاضی این تحقیق و تفحص فرصت دادند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: همچنین در این جلسه مشکلاتی را که در ثبت نام دانشجویان دانشگاه آزاد رخ داده است، مورد بررسی قرار گرفت.

ابطحی بیان کرد: قرار بر این شد که  کمیسیون آموزش عالی و  کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولانی از وزارت علوم، سازمان سنجش و وزارت بهداشت جهت حل مشکل ثبت نام این دانشجویان جلسه ای را برگزار کند.

کد مطلب 4437076
زهرا علیدادی

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