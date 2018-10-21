بهره برداری ازسالن ورزشی در یاسوج بااعتبار یک میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، ژاله فرامرزیان بعدازظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح سالن ورزشی شهید جلیل در یاسوج افزود: مساحت این سالن یکهزار و ۵۲۰ مترمربع است و اعتبار آن نیز از محل اعتبارات استانی، ابلاغی و هدایای وزارت ورزش تامین شده است.

وی بیان داشت: در راستای ایجاد زیرساخت‌های ورزشی در کهگیلویه وبویراحمد تلاشهای خوبی صورت گرفته اما با توجه به سرانه ورزشی استان، این تلاشها باید ادامه یابد.

فرامرزیان افزود: مدیران و مسئولان باید در راستای تکمیل طرحها بیشتر تلاش کنند و آنها را به سرانجام برسانند.

وی بیان داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی و مجموعه ورزش و جوانان استان نیز باید در راستای تخصیص اعتبار به طرحهای نیمه تمام نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

فرامرزیان افزود: اختصاص اعتبار برای تکمیل و بهره برداری طرحهای عمرانی در حوزه ورزش پس از مطالعه تصویب می شود.

وی با بیان اینکه ما به دنبال تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه ورزش در روستاها هستیم، گفت: در روستاهایی نیز که امکان ایجاد سالن بزرگ ورزشی وجود ندارد، خانه ورزش روستایی ایجاد شده است.