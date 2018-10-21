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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۹

معاون وزیر ورزش وجوانان خبر داد:

بهره برداری ازسالن ورزشی در یاسوج بااعتبار یک میلیارد تومان

بهره برداری ازسالن ورزشی در یاسوج بااعتبار یک میلیارد تومان

یاسوج- معاون وزیر ورزش وجوانان گفت: سالن ورزشی جلیل شهر یاسوج با اعتبار یک میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ژاله فرامرزیان بعدازظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح سالن ورزشی شهید جلیل در یاسوج افزود: مساحت این سالن یکهزار و ۵۲۰ مترمربع است و اعتبار آن نیز از محل اعتبارات استانی، ابلاغی و هدایای وزارت ورزش تامین شده است.

وی بیان داشت: در راستای ایجاد زیرساخت‌های ورزشی در کهگیلویه وبویراحمد تلاشهای خوبی صورت گرفته اما با توجه به سرانه ورزشی استان، این تلاشها باید ادامه یابد.

فرامرزیان افزود: مدیران و مسئولان باید در راستای تکمیل طرحها بیشتر تلاش کنند و آنها را به سرانجام برسانند.

وی بیان داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی و مجموعه ورزش و جوانان استان نیز باید در راستای تخصیص اعتبار به طرحهای نیمه تمام نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

فرامرزیان افزود: اختصاص اعتبار برای تکمیل و بهره برداری طرحهای عمرانی در حوزه ورزش پس از مطالعه تصویب می شود.

وی با بیان اینکه ما به دنبال تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه ورزش در روستاها هستیم، گفت: در روستاهایی نیز که امکان ایجاد سالن بزرگ ورزشی وجود ندارد، خانه ورزش روستایی ایجاد شده است.

کد مطلب 4437103

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