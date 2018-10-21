به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری کلاله، محمد حمیدی اظهار کرد: تاکنون دو پرونده با مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای ایجاد گلخانه در شهرستان به بانک ارسال و پرداختشده است.
وی در نشست با سرمایهگذار توسعه کشت گلخانه در شهرستان گفت: توسعه و تولید محصول خارج از فصل با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان، فرصتی را جهت کشت محصولات در پاییز و زمستان فراهم میکند.
حمیدی افزود: میتوان برای ایجاد اشتغال پایدار و تولید محصولات بازار محور، نسبت به توسعه کشت محصولات گلخانهای در شهرستان اقدام کرد.
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