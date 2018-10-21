به گزارش خبرنگار مهر، مونا ابروفراخ بعدازظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی هفته کتاب که در سالن جلسات اداره کل کتابخانه‌های عمومی گیلان برگزار شد، اظهارکرد: باید با استفاده از شیوه‌های نوین فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه را افزایش دهیم.

ابروفراخ افزود: هفته کتاب و کتابخوانی فرصت مناسب برای ترویج این فرهنگ و آشنای عموم مردم به ویژه خانواده‌ها با کتاب و فرهنگ مطالعه و نقش آن در افزایش آگاهی است.

وی با بیان اینکه باید کتاب در سبد خانوارها قرار گیرد، گفت: گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی نیازمند برنامه‌ریزی مدون است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تاکید بر ضرورت ارائه راهکارهای جدی و عملی در راستای نهادینه کردن فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه، تصریح کرد: نخستین قدم در راستای نهادینه کردن این فرهنگ اهتمام جدی خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه به مطالعه کتاب است.

وی همچنین خواستار بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای ترویج این فرهنگ شد و گفت: باید کتابخانه‌های مساجد نیز فعال شده و از ظرفیت این اماکن بهره مند شویم.

ابروفراخ گسترش فرهنگ کتابخوانی را موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: آموزش و پرورش با هم‌افزایی و تلاش مستمر باید فرهنگ مطالعه را در میان دانش‌آموزان نهادینه کند. دستگاه های فرهنگی با برنامه ریزی مدون توسعه و ترویج کتاب‌خوانی را در استان گسترش دهند.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته کتاب خواستار تمرکززدایی برنامه‌ها در مرکز استان و گسترش آن بله مناطق کمتر برخوردارشد و اظهارکرد: توجه به کتاب و کتابخوانی نباید به هفته کتاب محدود شود.