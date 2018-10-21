  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۵

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان:

گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی نیازمند برنامه‌ریزی مدون است

گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی نیازمند برنامه‌ریزی مدون است

رشت- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با اشاره به اینکه کتاب باید در سبد خانوارها قرار گیرد، گفت: گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی نیازمند برنامه‌ریزی مدون است.

به گزارش خبرنگار مهر، مونا ابروفراخ بعدازظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی هفته کتاب که در سالن جلسات اداره کل کتابخانه‌های عمومی گیلان برگزار شد، اظهارکرد: باید با استفاده از شیوه‌های نوین  فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه را افزایش دهیم.

ابروفراخ افزود: هفته کتاب و کتابخوانی فرصت مناسب برای ترویج این فرهنگ و آشنای عموم مردم به ویژه خانواده‌ها با کتاب و فرهنگ مطالعه و نقش آن در افزایش آگاهی است.

وی با بیان اینکه باید کتاب در سبد خانوارها قرار گیرد، گفت: گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی نیازمند برنامه‌ریزی مدون است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تاکید بر ضرورت ارائه راهکارهای جدی و عملی در راستای نهادینه کردن فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه، تصریح کرد: نخستین قدم در راستای نهادینه کردن این فرهنگ اهتمام جدی خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه به مطالعه کتاب است.

وی همچنین خواستار بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای ترویج این فرهنگ شد و گفت: باید کتابخانه‌های مساجد نیز فعال شده و از ظرفیت این اماکن بهره مند شویم.

ابروفراخ گسترش فرهنگ کتابخوانی را موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: آموزش و پرورش با هم‌افزایی و تلاش مستمر باید فرهنگ مطالعه را در میان دانش‌آموزان نهادینه کند. دستگاه های فرهنگی با برنامه ریزی مدون توسعه و ترویج کتاب‌خوانی را در استان گسترش دهند.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته کتاب خواستار تمرکززدایی برنامه‌ها در مرکز استان و گسترش آن بله مناطق کمتر برخوردارشد و اظهارکرد: توجه به کتاب و کتابخوانی نباید به هفته کتاب محدود شود.

کد مطلب 4437119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها