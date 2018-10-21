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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۰

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۲۳ هزار تن آرد در چهارمحال و بختیاری تولید می شود

۲۳ هزار تن آرد در چهارمحال و بختیاری تولید می شود

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت:ماهانه ۲۳ هزار تن آرد در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی بعد از ظهر یکشنبه در شورای آرد و نان با اشاره به اینکه ماهانه ۲۳ هزار تن آرد در چهارمحال و بختیاری تولید می شود، اظهار داشت: در حال حاضر ۹ کارخانه آرد در سطح استان فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: بازرسی از نانوایی های چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت آرد تولیدی زمینه ساز افزایش کیفیت نان می شود، بیان کرد: بازرسان به صورت مرتب از نانوایی های چهارمحال و بختیاری بازدید می کنند.

وی  ادامه داد: شناسایی تخلفات از مهمترین اقامات بازرسان در این استان به شمار می رود.

کد مطلب 4437154

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