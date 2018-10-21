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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۵۶

قیمتهای بلیت قطار رسما اعلام شد

قیمتهای بلیت قطار رسما اعلام شد

مدیر کل مسافری راه آهن گفت: عرضه بلیت قطار به گونه ای است که کمترین امکان تخلف در آن وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی منش امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین در خصوص تعرفه بلیت های محور جنوب بیان داشت: در مسیر تهران خرمشهر و برعکس تعرفه بلیت قطار های شش تخته حداکثر ۸۷ هزار و ۸۰۰ تومان و قطار های چهار تخته ۱۱۱ هزار تومان و ۱۱۵ هزار تومان است.

وی در خصوص تعرفه های مسیر کرمانشاه نیز گفت: در مسیر تهران به کرمانشاه و برعکس نرخ قطار ها از ۴۵ هزار و ۵۵۰ تومان تا ۱۱۹ هزار تومان است.

کاظمی منش تصریح کرد: در مسیر کرمانشاه قیمت ها با توجه به نوع قطار از جمله اتوبوسی، کوپه صندلی، شش تخته و چهار تخته متفاوت است.

شایان ذکر است این تعرفه ها در مورد نرخ بلیت با بسته پذیرایی مختصر است و انتخاب نهار یا شام به اختیار مسافر بوده و شامل هزینه مضاعف خواهد بود.

کد مطلب 4437172

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