قیمتهای بلیت قطار رسما اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی منش امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین در خصوص تعرفه بلیت های محور جنوب بیان داشت: در مسیر تهران خرمشهر و برعکس تعرفه بلیت قطار های شش تخته حداکثر ۸۷ هزار و ۸۰۰ تومان و قطار های چهار تخته ۱۱۱ هزار تومان و ۱۱۵ هزار تومان است.

وی در خصوص تعرفه های مسیر کرمانشاه نیز گفت: در مسیر تهران به کرمانشاه و برعکس نرخ قطار ها از ۴۵ هزار و ۵۵۰ تومان تا ۱۱۹ هزار تومان است.

کاظمی منش تصریح کرد: در مسیر کرمانشاه قیمت ها با توجه به نوع قطار از جمله اتوبوسی، کوپه صندلی، شش تخته و چهار تخته متفاوت است.

شایان ذکر است این تعرفه ها در مورد نرخ بلیت با بسته پذیرایی مختصر است و انتخاب نهار یا شام به اختیار مسافر بوده و شامل هزینه مضاعف خواهد بود.