آماده باش مدیریت بحران ایلام/ قطع برق در برخی مناطق پایانه مهران

سعید کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، به دلیل بارش شدید باران و گرد و غبار در مرز مهران، برق مسیر پل زائر تا پایانه مرزی قطع شده و نیروهای امدادی و خدمات رسان در حال وصل برق هستند.

وی با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر وقوع بارش شدید باران که هم اکنون در حال وقوع است نیروهای مدیریت بحران استان در حالت آماده باش درآمده اند.

آماده باش مدیریت بحران تصریح کرد: با توجه به اینکه زائران اربعین در حال خروج از مرز هستند تمام زائران در مکان های تعیین شده اسکان داده شدند.

وی از آمادگی کامل استان برای مقابله با حوادث احتمالی خبر داد و افزود: تمامی مساجد، تکایا برای اسکان زائران در شهر مهران مهیا شده است.

گفتنی است هم اکنون بارش شدید باران تمامی مناطق استان را فرا گرفته و در بعضی از شهرها موجب قطعی برق و اختلال در ترددها شده است.