نشانه های قارچ ناخن را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شایع‌ترین علامت های عفونت های قارچی ضخیم شدن و تغییر رنگ ناخن هاست. عفونت‌ها معمولا در لبه ناخن‌ها شروع به رشد کرده و در صورت عدم درمان، تمامی ناخن را دربر گرفته، سپس ناخن‌ها شکننده و زرد می‌شوند.

انجمن درماتولوژی آمریکا علائم عفونت قارچی ناخن را موارد زیر عنوان می کند:

- ناخن های که زرد یا قهوه ای می شوند که از نوک ناخن شروع شده و سپس به تمام ناخن سرایت می کند. این ناخن ها ممکن است شکننده بوده و از وسط نصف شوند.

- جمع شدن آشغال زیرناخن ها که در نهایت موجب جدایی ناخن از بستر ناخن می شود.

- بافت پودری شکل، نرم یا خشک ناحن ها.

در برخی از موارد عفونت های قارچی بسیار گسترش نیافته و در مراحل ابتدایی خود هستند لذا می‌توان بدون دارو، تنها با تمیز و خشک نگه داشتن پا و همچنین کوتاه نگه داشتن ناخن‌های پا به سادگی از این عفونت رهایی یافت. اما اگر ناخن هایتان از حالت طبیعی خارج شده و ظاهر بدی به خود گرفته، بهتر است سریعا به پزشک مراجعه نمایید.