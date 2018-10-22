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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۷:۵۹

نکته سلامت؛

نشانه های قارچ ناخن را بشناسید

نشانه های قارچ ناخن را بشناسید

عفونت قارچی ناخن همیشه دردناک نیست اما می تواند موجب تغییررنگ ناخوشایند ناخن ها شود که با خارش در اطراف انگشتان پا همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شایع‌ترین علامت های عفونت های قارچی ضخیم شدن و تغییر رنگ ناخن هاست. عفونت‌ها معمولا در لبه ناخن‌ها شروع به رشد کرده و در صورت عدم درمان، تمامی ناخن را دربر گرفته، سپس ناخن‌ها شکننده و زرد می‌شوند.

انجمن درماتولوژی آمریکا علائم عفونت قارچی ناخن را موارد زیر عنوان می کند:

- ناخن های که زرد یا قهوه ای می شوند که از نوک ناخن شروع شده و سپس به تمام ناخن سرایت می کند. این ناخن ها ممکن است شکننده بوده و از وسط نصف شوند.

- جمع شدن آشغال زیرناخن ها که در نهایت موجب جدایی ناخن از بستر ناخن می شود.

- بافت پودری شکل، نرم یا خشک ناحن ها.

در برخی از موارد عفونت های قارچی بسیار گسترش نیافته و در مراحل ابتدایی خود هستند لذا می‌توان بدون دارو، تنها با تمیز و خشک نگه داشتن پا و همچنین کوتاه نگه داشتن ناخن‌های پا به سادگی از این عفونت رهایی یافت. اما اگر ناخن هایتان از حالت طبیعی خارج شده و ظاهر بدی به خود گرفته، بهتر است سریعا به پزشک مراجعه نمایید.

کد مطلب 4437351

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