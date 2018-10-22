دستگیری ۷ شکارچی غیرمجاز در شمال سیستان و بلوچستان

وحید پورمردان در گفت و گو در خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به کاهش دما و کوچ پرندگان مهاجر به مناطق گرمسیری یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زهک با همکاری یگان حفاظت اداره کل جهت برخورد قانونی با متخلفین شکار به صورت شبانه روزی در مناطق تحت مدیریت این شهرستان اقدام به گشت زنی می کنند.

وی افزود: با شروع فصل مهاجرت پرندگان به شهرستان زهک متاسفانه شاهد افزایش حضور بی‌شمار شکارچیان و پخش دام‌های صید پرندگان مهاجر هستیم که برخورد جدی و جمع‌آوری انواع ابزار و روش‌های صید پرندگان در دستور کار این اداره قرار دارد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حین گشت‌ و کنترل های محیط بانان در منطقه مأمورین اجرایی محیط زیست موفق به دستگیری ۷ نفر شکارچی غیرمجاز، کشف ۷ قبضه اسلحه شکاری و دو قطعه پرنده چنگر گردیده و متخلفین به جرم شکار پرندگان وحشی به مراجع قضایی معرفی شدند.