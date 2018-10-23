«شریعتمداری» و «دژپسند» در فراکسیون نمایندگان ولایی حضور یافتند

سیدحسین نقوی حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: وزرای پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی در این جلسه حاضر شدند و برنامههای خود را ارائه کردند.
وی با اشاره به سؤالاتی که نمایندگان از دژپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد در این جلسه مطرح کردند، افزود: نمایندگان حاضر در این جلسه به مسائلی چون شرایط بانکها و ضرورت اصلاحات در آن، ضرورت خصوصیسازی و واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، وضعیت حوزه پولی و مالی کشور، وضعیت گمرک و قاچاق و همچنین ضرورت رونق اقتصادی و جلوگیری از گرانیها پرداختند.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آقای شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم درباره مسائلی چون وضعیت بازنشستگان، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای تأمین اجتماعی و مناسبات بین کارگر و کارفرما سؤال شد.
نقوی حسینی با اشاره به اینکه فراکسیون نمایندگان ولایی فردا برنامههای وزرای پیشنهادی راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را بررسی میکنند، خاطرنشان کرد: اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی جمعبندی خود درباره چهار وزیر پیشنهادی دولت را روز شنبه (پنجم آبان ماه) اعلام میکنند.
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