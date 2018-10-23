استقرار خودروهای واکنش سریع ارتش در مرزهای سه گانه اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حمزه‌علی کاویانی در جریان بازدید از مرز شلمچه ر جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیروی دریایی ارتش با حضور در مرزهای سه گانه شلمچه، چذابه و مهران اقدامات ارزشمند و بزرگی را برای خدمات رسانی به زائران اربعین به انجام رسانده است و همچنان مصمم و پای کار برای ارائه خدمات به زائران به بهترین شکل ممکن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش با تدبیر امیر فرمانده کل ارتش تمام امکاناتش را برای ارائه خدمات به زائران پای کار آورده است، افزود: نیروی زمینی ارتش به منظور ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به زائران سه درمانگاه را شلمچه، چذابه و مهران برپا کرده است.

وی تصریح کرد: هر آنچه به لحاظ آماری نیاز بود برای خدمات رسانی به زائران پای کار آوردیم از جمله خودروهای واکنش سریع برای موارد غیر مترقبه با تمامی امکانات مهیا شده است.

معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش راهبردی جمهوری اسلامی یادآور شد: شاهد آن هستیم راهی را که امام حسین(ع) در هزار و ۴۰۰ سال پیش تبیین کرده امروز همچنان ادامه دارد و خواهد داشت.

دریادار کاویانی گفت: فرزندان ایران اسلامی در دوران ۸ سال دفاع مقدس در همین مکان (شلمچه) از این آب و خاک دفاع کردند تا خدای ناکرده امنیت و آسایش مردم خدشه دار نشود و امروز نیز همان فرزندان به شکلی دیگر و در قالب خدمات رسانی به زائران حسینی خدمتگزار مردم هستیم.

وی افزود: نیروی دریایی ارتش راهبردی جمهوری اسلامی نیز در کنار سایر کسانی که به زائران خدمات رسانی می کنند با تمام ظرفیت و امکانات در شلمچه، چذابه و مهران پای کارهستند و با برپایی بیمارستان با بهره گیری از تمامی تجهیزات درمانی، بهداشتی، پزشکان متخصص و عمومی و موکب با پیش بینی سه وعده غذا، نوشیدنی و سایر خدمات رفاهی در خدمت زائران اباعبدالله الحسین(ع) است.