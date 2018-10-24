شهرداری تبریز از کاله مازندران پذیرایی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت های لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه دوم آبان ماه از ساعت ۱۶ به طور همزمان در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.

۱۳ تیم حاضر در لیگ برتر والیبال در حالی در هفته اول، رقابت های خود را آغاز کردند که تیم شهرداری تبریز با قرعه استراحت رو به رو شده بود تا مسابقات با ۶ دیدار شروع شود.

اما در هفته دوم مسابقات، شهرهای تبریز، ارومیه، سیرجان، تهران، مشهد و گنبد میزبان مسابقات لیگ برتر هستند.

تیم والیبال شهرداری تبریز در این هفته، میزبان نماینده مازندران است و در سالن شهید اقدمی از تیم کاله میزبانی می کند.

گفتنی است، والیبال شهرداری تبریز در هفته اول این رقابت ها استراحت داشت و تیم کاله مازندران نیز برابر حریف خود پیروز شده بود.