کارگردان فیلم زندگی جان لنون و همسرش مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ژان مارک وَلی کارگردان «باشگاه خریداران دالاس» و مجموعه تلویزیونی «دروغ‌های کوچک بزرگ» زندگی جان لنون و یوکو اونو همسر وی را کارگردانی می کند.

کمپانی یونیورسال در حال مذاکره برای ساخت فیلم بر اساس فیلمنامه آنتونی مک کارتِن با تهیه کنندگی مایکل دلالوکا پروداکشنز و ایمرسیو پیکچرز است.

خبر ساخت این فیلم اولین بار در ماه فوریه سال گذشته منتشر شد که در آن خبر اعلام شده بود دلالوکا پروداکشنز با مشارکت یوکو اونو، درام بدون عنوانی را درباره یوکو اونو و همسرش جان لنون تهیه می کنند.

اکنون ژان مارک وَلی کارگردان «باشگاه خریداران دالاس» و مجموعه تلویزیونی «دروغ‌های کوچک بزرگ» در جایگاه کارگردان و تدوینگر به این فیلم پیوسته است. وَلی همچنین فیلمنامه را به همراه آنتونی مک کارتِن بازنویسی خواهد کرد.

یوکو اونو همسر جان لنون خواننده گروه «بیتلز» در کنار دلالوکا پروداکشنز، جاش بارتمن از ایمرسیو پیکچرز و آنتونی مک کارتِن تهیه فیلم را برعهده خواهند داشت.

اولین بار یوکو اونو و جان لنون در سال ۱۹۶۶ در یک گالری هنری در شهر لندن، جایی که اونو در آن آثار هنری خود را به نمایش گذاشته بود یکدیگر را ملاقات کردند.

در آن گالری جان لنونِ سرشناس درباره قطعه چکش و میخ اثر اونو از او می پرسد که آیا می تواند با چکش، میخی به آن تابلو بکوبد. در جواب اونو به لنون می گوید برای کوبیدن میخ به تابلو باید ۵ شیلینگ پول بدهد. طبق توافقی که لنون و اونو باهم انجام می دهند لنون ۵ شیلینگ خیالی به اونو می دهد و در عوض یک میخ خیالی به تابلو می کوبد. جان لنون و یوکو اونو در سال ۱۹۶۹ با یکدیگر ازدواج کردند.

جان لنون در دسامبر ۱۹۸۰ در سن ۴۰ سالگی توسط مارک دیوید چپمن آدمکش آمریکایی کشته شد.