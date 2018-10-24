سردار تقی مهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ترددها در جاده های منتهی به مهران اظهار داشت: از ۲۶ مهرماه افزایش ترددها را نسبت به سال گذشته شاهد هستیم.

وی افزود: با توجه به افزایش ترددها نیز تصادفات کمتر بوده است.

سردار مهری اظهار داشت: طرح ویژه ترافیک اربعین ۹۷ با هماهنگی همه دستگاه های امدادی و خدماتی با محوریت پلیس راهنمایی و رانندگی به خوبی اجرا شده، همکاران در سطح کشور به ویژه در استان های هدف یعنی استان ایلام و خوزستان حضور دارند.

وی افزود: بیش از ۵ هزار نفر از کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی در مسیر تردد زائران در استان های مختلف کشور با بیش از یک هزار و ۴۰۰ تیم خودرویی و موتوری برای برقراری نظم و انضباط ترافیکی مشغول انجام وظیفه و ماموریت هستند.

سردار مهری تصریح کرد: نظم و انضباط در سطح جاده ها در شرایط خوبی است، محورهای منتهی به پایانه مرزی مهران از حجم و تردد بیشتری برخوردار است.

وی تصریح کرد: زائرانی که در مسیر سمت کرمانشاه وارد استان ایلام می شوند دقت داشته باشند در بعضی از مقاطع چون جاده کم عرض است توصیه می کنم با حوصله بیشتری به مسیر ادامه دهند.

وی گفت: از همه رانندگان و زائرانی که در داخل خودرو سرنشین هستند تقاضا می کنم همکاری کنند اگر احساس کردند راننده دچار خواب آلودگی است توقف کنند دقایقی در مواکب استراحت کنند بعد به مسیر ادامه دهند.