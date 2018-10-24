مهمترین دغدغه مراجع قضایی کاهش جمعیت کیفری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری آذربایجان غربی، علی اکبر گروسی در دیدار با سرپرست اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان غربی افزود: تحقق این امر مهم نیازمند تلاش بیش از پیش قضات، نهادهای فرهنگی و تربیتی، مسوولان زندان ها، دستگاه های قضایی و برنامه ریزی هدفمند در این راستاست.

وی اضافه کرد: در این راستا می توان از ظرفیت خیّران برای آزادی زندانیان جرم های غیر عمد و در برخی موارد زندانیانی که با جرم های سبک و عجز از عدم پرداخت دیون مالی در زندان به سر می برند، استفاده کرد.

وی بیان کرد: بازدید قضات از زندان های استان و رفع مشکلات پرونده های قضایی از جمله مواردی است که در دوره جدید مورد توجه جدی حوزه مدیریت دادگستری قرار می گیرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: سرکشی قضات و مراجع قضایی از زندان ها باعث می شود که ضمن رویت وضعیت زندانی، درخواست های آنان نیز شنیده شده و به صورت جدی تری پرونده زندانی پیگیری شود.

سرپرست اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت زندان های استان گفت: با وجود کمبود فضای فیزیکی و افزایش جمعیت کیفری در استان، سعی شده با استمرار فعالیت های اصلاحی و تربیتی به صورت منسجم در فضاهای موجود کارگاه های حرفه آموزی ایجاد و زمینه اشتغال هرچه بیشتر زندانیان برای بازپروری بهتر فراهم شده است.

مراد فتحی افزود: یکی دیگر از اهداف اجرای فعالیت های زندان بانی اسلامی، کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندانیان بوده که تا کنون اقدامات موثری انجام شده و امنیت، نظم و انضباط در زندان های آذربایجان غربی استان حاکم است.

کاهش جمعیت کیفری از جمله مهمترین برنامه های دستگاه قضا در کشور است که از طریق کاهش جرم های کیفری و ارائه حکم های جایگزین حبس اعمال می شود.