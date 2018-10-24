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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:

مهمترین دغدغه مراجع قضایی کاهش جمعیت کیفری است

مهمترین دغدغه مراجع قضایی کاهش جمعیت کیفری است

ارومیه - رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: مهمترین دغدغه مراجع قضایی در کشور و استان، کاهش جمعیت کیفری است که باید با برنامه ریزی هدفمند به این مهم دست یابیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری آذربایجان غربی، علی اکبر گروسی در دیدار با سرپرست اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان غربی افزود: تحقق این امر مهم نیازمند تلاش بیش از پیش قضات، نهادهای فرهنگی و تربیتی، مسوولان زندان ها، دستگاه های قضایی و برنامه ریزی هدفمند در این راستاست.

وی اضافه کرد: در این راستا می توان از ظرفیت خیّران برای آزادی زندانیان جرم های غیر عمد و در برخی موارد زندانیانی که با جرم های سبک و عجز از عدم پرداخت دیون مالی در زندان به سر می برند، استفاده کرد.

وی بیان کرد: بازدید قضات از زندان های استان و رفع مشکلات پرونده های قضایی از جمله مواردی است که در دوره جدید مورد توجه جدی حوزه مدیریت دادگستری قرار می گیرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: سرکشی قضات و مراجع قضایی از زندان ها باعث می شود که ضمن رویت وضعیت زندانی، درخواست های آنان نیز شنیده شده و به صورت جدی تری پرونده زندانی پیگیری شود.

سرپرست اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت زندان های استان گفت: با وجود کمبود فضای فیزیکی و افزایش جمعیت کیفری در استان، سعی شده با استمرار فعالیت های اصلاحی و تربیتی به صورت منسجم در فضاهای موجود کارگاه های حرفه آموزی ایجاد و زمینه اشتغال هرچه بیشتر زندانیان برای بازپروری بهتر فراهم شده است.

مراد فتحی افزود: یکی دیگر از اهداف اجرای فعالیت های زندان بانی اسلامی، کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندانیان بوده که تا کنون اقدامات موثری انجام شده و امنیت، نظم و انضباط در زندان های آذربایجان غربی استان حاکم است.

کاهش جمعیت کیفری از جمله مهمترین برنامه های دستگاه قضا در کشور است که از طریق کاهش جرم های کیفری و ارائه حکم های جایگزین حبس اعمال می شود.

کد مطلب 4439983

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