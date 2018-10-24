به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ولید معلم وزیر خارجه سوریه در جریان دیدار با مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا تاکید کرد: دولت سوریه اهمیت زیادی به بازگشت آوارگان به منازل خود می دهد و برای تأمین امنیت آنها و مهیا کردن شرایط زندگی خوب برای مردم این کشور تلاش می کند.

وزیر خارجه سوریه در جریان این دیدار در خصوص برنامه ها و تلاش های دولت کشورش برای کمک رسانی به مردم جنگ زده سوریه و اوضاع نا به سامان آنها بحث و تبادل نظر کرد.

وی از تلاشهای برنامه جهانی غذا در خصوص همکاری با دولت سوریه برای کمک به آوارگان سوری قدردانی کرد.

این مسئول سازمان ملل نیز از تلاش های دولت سوریه در خصوص کمک رسانی به آوارگان قدردانی کرده و خواهان تقویت این تلاش ها شد.