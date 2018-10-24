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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷

«چیغ» محمدرضا اصلانی در «گنجینه» شبکه مستند

«چیغ» محمدرضا اصلانی در «گنجینه» شبکه مستند

شبکه مستند در بیست و ششمین قسمت از مجموعه «گنجینه» مستند «چیغ» به کارگردانی محمدرضا اصلانی را روی آنتن می‌فرستد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، «چیغ» یک فیلم مستند قوم‌نگارانه است که توسط محمدرضا اصلانی نوشته و کارگردانی شده‌است، این مستند در اورامانات فیلمبرداری شده و فضایی انتزاعی  و اسطوره‌ای دارد.

«چیغ» نوعی حصیر است که اطراف سیاه‌چادرهای عشایر کشیده می‌شود و محمدرضا اصلانی در این مستند متفاوت به چیغ بافی هنر اصیل مردمان کرد پرداخته است.

محمدرضا سرهنگی تهیه‌کننده این مستند است و از دیگر عوامل آن می‌توان به نویسنده محمدرضا اصلانی، راوی منوچهر انور، موسیقی آرش شهریاری، فیلمبرداری مرتضی پور صمدی و تدوین کامران شیردل اشاره کرد.

این مستند چهارشنبه ۲ آبان ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود و تکرار آن پنجشنبه ۳ آبان ساعت  ۹ خواهد بود.

سری جدید برنامه «گنجینه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حنیف شهپرراد با پخش گزیده‌ای از مستندهای کلاسیک ایران و جهان روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

این مجموعه در حدود یک‌ساعته پخش می‌شود و غلامعلی افشاریه گفتار متن آن را بر عهده دارد، آرین مظفری نویسنده و مسعود سلطانی ارج تدوینگر این مجموعه مستند هستند.

کد مطلب 4440134
فریبرز دارایی

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