«چیغ» محمدرضا اصلانی در «گنجینه» شبکه مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، «چیغ» یک فیلم مستند قوم‌نگارانه است که توسط محمدرضا اصلانی نوشته و کارگردانی شده‌است، این مستند در اورامانات فیلمبرداری شده و فضایی انتزاعی و اسطوره‌ای دارد.

«چیغ» نوعی حصیر است که اطراف سیاه‌چادرهای عشایر کشیده می‌شود و محمدرضا اصلانی در این مستند متفاوت به چیغ بافی هنر اصیل مردمان کرد پرداخته است.

محمدرضا سرهنگی تهیه‌کننده این مستند است و از دیگر عوامل آن می‌توان به نویسنده محمدرضا اصلانی، راوی منوچهر انور، موسیقی آرش شهریاری، فیلمبرداری مرتضی پور صمدی و تدوین کامران شیردل اشاره کرد.

این مستند چهارشنبه ۲ آبان ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود و تکرار آن پنجشنبه ۳ آبان ساعت ۹ خواهد بود.

سری جدید برنامه «گنجینه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حنیف شهپرراد با پخش گزیده‌ای از مستندهای کلاسیک ایران و جهان روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

این مجموعه در حدود یک‌ساعته پخش می‌شود و غلامعلی افشاریه گفتار متن آن را بر عهده دارد، آرین مظفری نویسنده و مسعود سلطانی ارج تدوینگر این مجموعه مستند هستند.