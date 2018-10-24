«چیغ» محمدرضا اصلانی در «گنجینه» شبکه مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، «چیغ» یک فیلم مستند قومنگارانه است که توسط محمدرضا اصلانی نوشته و کارگردانی شدهاست، این مستند در اورامانات فیلمبرداری شده و فضایی انتزاعی و اسطورهای دارد.
«چیغ» نوعی حصیر است که اطراف سیاهچادرهای عشایر کشیده میشود و محمدرضا اصلانی در این مستند متفاوت به چیغ بافی هنر اصیل مردمان کرد پرداخته است.
محمدرضا سرهنگی تهیهکننده این مستند است و از دیگر عوامل آن میتوان به نویسنده محمدرضا اصلانی، راوی منوچهر انور، موسیقی آرش شهریاری، فیلمبرداری مرتضی پور صمدی و تدوین کامران شیردل اشاره کرد.
این مستند چهارشنبه ۲ آبان ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش میشود و تکرار آن پنجشنبه ۳ آبان ساعت ۹ خواهد بود.
سری جدید برنامه «گنجینه» به تهیهکنندگی و کارگردانی حنیف شهپرراد با پخش گزیدهای از مستندهای کلاسیک ایران و جهان روی آنتن شبکه مستند میرود.
این مجموعه در حدود یکساعته پخش میشود و غلامعلی افشاریه گفتار متن آن را بر عهده دارد، آرین مظفری نویسنده و مسعود سلطانی ارج تدوینگر این مجموعه مستند هستند.
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