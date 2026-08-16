انسجام ملی با محوریت ولایت، رمز عبور از پیچ تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین طیبیفر صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت نبیاکرم(ص) استان کرمانشاه، با اشاره به درسهای جنگ احزاب اظهار کرد: امروز نیز دشمنان انقلاب اسلامی در قالب یک جبهه گسترده در برابر نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند و ملت ایران باید با حفظ ایمان و بصیرت در برابر این فشارها ایستادگی کند.
وی با بیان اینکه در جنگ احزاب، مجموعهای از جریانهای مختلف برای مقابله با پیامبر اسلام(ص) با یکدیگر متحد شدند، افزود: در آن مقطع نیز برخی افراد در داخل جامعه تحت تأثیر دشمن قرار گرفتند، اما در نهایت نصرت الهی شامل پیامبر(ص) و یاران ایشان شد.
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: امروز نیز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی قرار دارد که دشمنان خارجی و برخی جریانهای داخلی همسو با آنان تلاش میکنند به نظام آسیب وارد کنند، اما حضور مردم و ایستادگی نیروهای مسلح موجب ناکامی این طرحها شده است.
حجتالاسلام طیبیفر با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تحولات اخیر کشور گفت: آنچه در نبردهای اخیر مشاهده شد، نشان داد ایمان و باورهای دینی در کنار توان نظامی، نقش مهمی در ایستادگی رزمندگان دارد و این باورها در میدان عمل خود را نشان داده است.
وی تأکید کرد: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، شناخت دقیق دشمن و جریانهای معاند و همچنین توجه به توصیههای رهبر معظم انقلاب است. نباید بخشی از بیانات رهبری را انتخاب و بخش دیگری را نادیده گرفت، بلکه باید منظومه فکری ایشان را به صورت یک مجموعه منسجم مورد توجه قرار داد.
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انسجام ملی را یکی از محورهای مهم در شرایط کنونی دانست و افزود: دشمن تلاش میکند جامعه اسلامی را دچار اختلاف و گسست کند و از این طریق زمینه اجرای نقشههای خود را فراهم آورد؛ بنابراین انسجام ملی باید با محوریت ولایت مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام طیبیفر در ادامه با تقدیر از خدمات حجتالاسلام جلیلیان، مسئول پیشین دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت نبیاکرم(ص) استان کرمانشاه، گفت: ایشان سالها در این استان فعالیت کردند و اقدامات ارزشمندی در حوزههای مختلف انجام دادند و امیدواریم این خدمات ذخیرهای برای توفیقات بیشتر ایشان در سنگرهای آینده باشد.
وی همچنین با اشاره به معرفی حجتالاسلام والمسلمین مسعود احمدی به عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت نبیاکرم(ص) استان کرمانشاه، اظهار کرد: در انتخاب مسئول جدید، گزینههای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با توجه به سوابق مدیریتی، تجربه و ارتباط مناسب ایشان با نیروها، حجتالاسلام احمدی برای این مسئولیت انتخاب شد.
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مسئول جدید دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه استان کرمانشاه آرزوی موفقیت کرد و گفت: انتظار میرود مسیر ارتقای سطح اعتقادی، بصیرتی و انقلابی نیروهای سپاه و بسیج با قوت بیشتری دنبال شود.
حجتالاسلام طیبیفر خاطرنشان کرد: تجربه حوادث و درگیریهای اخیر نشان داد مباحث اعتقادی و فکری موضوعی تشریفاتی نیست، بلکه باورهای دینی و انقلابی میتواند در میدان عمل به شجاعت، مقاومت و ایستادگی تبدیل شود و آثار آن را در عملکرد رزمندگان اسلام مشاهده کرد.
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