فرهاد ورهرام «عروسی پسر زینت» را ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، فرهاد ورهرام مستندساز پیشکسوت سینمای ایران با جدیدترین اثر خود که مستندنگاری از عروسی پسر زینت دریایی کاراکتر فیلم قدیمی ابراهیم مختاری است، متقاضی شرکت در دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» شد.
در خلاصه موضوع این فیلم ۶۴ دقیقهای آمده است: «محسن پسر بزرگ زینت در یکی از دانشگاههای ایتالیا دوره فوق لیسانس را میگذراند. برادر و خواهر وی نیز در ایتالیا تحصیل میکنند. زینت و همسرش از دوری فرزندانشان دلتنگند و محسن را راضی میکنند تا به جزیره قشم برگردد و دختری روستایی را برای همسری وی انتخاب میکنند. این فیلم داستان عروسی سنتی پسر زینت است که به مدت ۶ روز در روستای سلخ برگزار شد.»
عوامل تولید مستند «عروسی پسر زینت» عبارتند از پژوهشگر، نویسنده، کارگردان و تهیهکننده: فرهاد ورهرام، فیلمبردار: رضا تیموری، صدابردار: مهرداد عباسپور، صداگذار: مهرشاد ملکوتی، تدوینگر: طاهره حسینی، گوینده: زینت دریایی.
این فیلم در صورت پذیرش هیات انتخاب در بخش مسابقه ملی مستندهای نیمهبلند دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» روی پرده میرود.
فرهاد ورهرام متولد سال ۱۳۲۷ در بروجرد و فارغالتحصیل رشته سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک است. در کارنامه مستندسازی او، ساخت آثاری چون «تاراز»، «عروسی مقدس»، «یاد و یادگار»، «خلوت جنگل»، «ایستگاه، دماوند»، «سیاهان جنوب ایران»، «بدون شناسنامه»، «بند آب بند خاک» و... به چشم میخورد.
دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ به دبیری سیدمحمدمهدی طباطبایینژاد در شهر تهران برگزار می شود.
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