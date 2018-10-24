به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن امروز چهارشنبه از آغاز فصل جدیدی در روابط توکیو-مسکو خبر داد که مبتنی بر اعتماد متقابل میان وی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد بود.

وی در این باره گفت: توافق «ناگاتو» که در سال میلادی ۲۰۱۶ حاصل شد رو به پیشرفت است. ژاپن و روسیه مناقشه ارضی را حل کرده و توافق صلحی را که بر مبنای رابطه‌ای سرشار از اعتماد میان من و رئیس جمهوری روسیه باشد؛ امضا خواهند کرد. ما عصری جدید را در روابط روسیه-ژاپن آغاز می‌کنیم.

آبه همچنین گفت سناریویی که در آن با گذشت بیش از ۷۰ سال، ۲ کشور همچنان فاقد توافق صلح باشند؛ غیرعادی است.

این درحالی است که در ماه میلادی سپتامبر، پوتین پیشنهاد داد تا پایان سال میلادی جاری (۲۰۱۸) قرارداد صلحی میان ۲ کشور تنظیم شود- اقدامی که از پایان جنگ جهانی دوم به تاخیر افتاده است.

ژاپن و روسیه همچنین بر سر بخشی از مجمع‌الجزایر کوریل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در سال میلادی ۲۰۱۶ قرار شد ۲ کشور فعالیت اقتصادی مشترکی در جزایر مورد مناقشه انجام دهند.