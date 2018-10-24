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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

شینزو آبه: ژاپن و روسیه فصل جدیدی از رابطه را آغاز می‌کنند

شینزو آبه: ژاپن و روسیه فصل جدیدی از رابطه را آغاز می‌کنند

نخست‌وزیر ژاپن از آغاز فصلی جدید از رابطه دوجانبه با روسیه خبر داد که مبتنی بر اعتماد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن امروز چهارشنبه از آغاز فصل جدیدی در روابط توکیو-مسکو خبر داد که مبتنی بر اعتماد متقابل میان وی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد بود.

وی در این باره گفت: توافق «ناگاتو» که در سال میلادی ۲۰۱۶ حاصل شد رو به پیشرفت است. ژاپن و روسیه مناقشه ارضی را حل کرده و توافق صلحی را که بر مبنای رابطه‌ای سرشار از اعتماد میان من و رئیس جمهوری روسیه باشد؛ امضا خواهند کرد. ما عصری جدید را در روابط روسیه-ژاپن آغاز می‌کنیم.

آبه همچنین گفت سناریویی که در آن با گذشت بیش از ۷۰ سال، ۲ کشور همچنان فاقد توافق صلح باشند؛ غیرعادی است.

این درحالی است که در ماه میلادی سپتامبر، پوتین پیشنهاد داد تا پایان سال میلادی جاری (۲۰۱۸) قرارداد صلحی میان ۲ کشور تنظیم شود- اقدامی که از پایان جنگ جهانی دوم به تاخیر افتاده است.

ژاپن و روسیه همچنین بر سر بخشی از مجمع‌الجزایر کوریل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در سال میلادی ۲۰۱۶ قرار شد ۲ کشور فعالیت اقتصادی مشترکی در جزایر مورد مناقشه انجام دهند.

کد مطلب 4440168
مریم خرمایی

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