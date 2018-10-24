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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۴

گزارش تمرین امروز استقلال؛

صحبت‌های شفر با رحمتی و حسینی/ تمرین اختصاصی خسرو حیدری

صحبت‌های شفر با رحمتی و حسینی/ تمرین اختصاصی خسرو حیدری

سرمربی تیم فوتبال استقلال دقایق با دو دروازه بان خود به گفتگو نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین ظهر امروز استقلال از ساعت ۱۱:۱۵ در مجموعه ورزشی صنایع دفاع برگزار شد.

* بازیکنان به مدت ۱۵ دقیقه در جلسه فنی شرکت کرده و سرمربی استقلال نکات لازم برای دیدار برابر سپاهان را به آنان یادآوری کرد.

* پژمان منتظری به دلیل مصدومیت غایب تمرین امروز بود.

* خسرو حیدری و داریوش شجاعیان به طور اختصاصی و زیر نظر کادر پزشکی تمرین کردند.

* محسن کریمی زیر نظر مربی بدنساز تمرینات اختصاصی را انجام داد.

* سرمربی استقلال ۱۰ دقیقه با سیدمهدی رحمتی و سیدحسین حسینی صحبت کرد. 

* روزبه چشمی که چند روزی به دلیل مصدومیت تمرینات اختصاصی انجام می داد، امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد و پا به پای دیگر بازیکنان در فوتبال درون تیمی حاضر بود.

* قبل از شروع تمرین، وینفرد شفر باز هم دقایقی با بازیکنان صحبت کرد. پس از صحبت های او، بازیکنان زیر نظر فیلیپ بدن های خود را گرم کردند و سپس تمرینات کششی و سرعتی انجام دادند.

* آیتم بعدی اختصاص به ارسال پاس های بلند و کوتاه داشت. بخش بعدی تمرین به مرور کارهای تاکتیکی اختصاص داشت و شفر مرتب این تمرین را قطع و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

* آیتم پایانی تمرین اختصاص به یک فوتبال درون تیمی داشت که کادر فنی استقلال مرتب این فوتبال را قطع و نکات فنی را به بازیکنان یادآوری می کرد.

* تمرین آبی پوشان پس از ۹۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا آخرین تمرین خود را جهت دیدار برابر سپاهان برگزار خواهد کرد.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه چهارم آبان ماه ازساعت ۱۶:۴۵ و از هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود.

کد مطلب 4440242

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