به گزارش خبرنگار مهر، تمرین ظهر امروز استقلال از ساعت ۱۱:۱۵ در مجموعه ورزشی صنایع دفاع برگزار شد.

* بازیکنان به مدت ۱۵ دقیقه در جلسه فنی شرکت کرده و سرمربی استقلال نکات لازم برای دیدار برابر سپاهان را به آنان یادآوری کرد.

* پژمان منتظری به دلیل مصدومیت غایب تمرین امروز بود.

* خسرو حیدری و داریوش شجاعیان به طور اختصاصی و زیر نظر کادر پزشکی تمرین کردند.

* محسن کریمی زیر نظر مربی بدنساز تمرینات اختصاصی را انجام داد.

* سرمربی استقلال ۱۰ دقیقه با سیدمهدی رحمتی و سیدحسین حسینی صحبت کرد.

* روزبه چشمی که چند روزی به دلیل مصدومیت تمرینات اختصاصی انجام می داد، امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد و پا به پای دیگر بازیکنان در فوتبال درون تیمی حاضر بود.

* قبل از شروع تمرین، وینفرد شفر باز هم دقایقی با بازیکنان صحبت کرد. پس از صحبت های او، بازیکنان زیر نظر فیلیپ بدن های خود را گرم کردند و سپس تمرینات کششی و سرعتی انجام دادند.

* آیتم بعدی اختصاص به ارسال پاس های بلند و کوتاه داشت. بخش بعدی تمرین به مرور کارهای تاکتیکی اختصاص داشت و شفر مرتب این تمرین را قطع و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

* آیتم پایانی تمرین اختصاص به یک فوتبال درون تیمی داشت که کادر فنی استقلال مرتب این فوتبال را قطع و نکات فنی را به بازیکنان یادآوری می کرد.

* تمرین آبی پوشان پس از ۹۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا آخرین تمرین خود را جهت دیدار برابر سپاهان برگزار خواهد کرد.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه چهارم آبان ماه ازساعت ۱۶:۴۵ و از هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود.