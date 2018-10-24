به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدضیاء الدین حزنی در آیین افتتاحیه ۷۸ واحد مسکن روستایی اظهار داشت: اولویت اول سپاه پاسداران خدمت به مردم است به‌طوری که در تمام نیروهای سپاه از هوافضا گرفته تا نیروی دریایی آن دارای یک قرارگاه محرومیت زدایی برای خدمت به مناطق محروم هستند.

وی بابیان اینکه یک قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی درکشور برای برنامه ریزی و ارائه ماموریت به سطوح مختلف تشکیل شده است افزود: تمام فرماندهان سپاه در سطوح مختلف برنامه های قرارگاه محرومیت زدایی را باعشق وعلاقه خاصی انجام می دهند.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی قرب کوثر سپاه گفت: در زمینه محرومیت زدایی اقدامات خوبی درکشور انجام شده است وتا امروز بیش از ۱۴ هزار پروژه در استان کرمانشاه با بیش از ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال انجام شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به کمبود مساجد در استان کرمانشاه اقدامات خوبی برای برطرف شدن آن صورت گرفته است، بیان کرد: ساخت واحدهای مسکونی معلولین از برنامه های مهم سپاه است که درساخت آن با همکاری دولت و سازمان بهزیستی مشارکت شده تا هیچ معلولی بدون خانه نباشد.

سردارحزنی درادامه گفت: کسانی که دراین استان به مردم احترام گذاشته و باعث خوشحالی مردم می شوند و مردم‌داری و مردم‌یاری می کنند کار آنها قابل تقدیر است.