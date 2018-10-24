کشف بیش از ۳ تن انواع مواد مخدر در لرستان طی امسال

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند پیش از ظهر چهارشنبه در شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان در سخنانی با اشاره به کشفیات مواد مخدر در استان، اظهار داشت: طی شش ماه نخست امسال کشفیات مواد مخدر در استان با اقدامات دستگاههای متولی رشد قابل قبولی داشته است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی لرستان طی شش ماه نخست سال گذشته دو تن و ۴۶۹ کیلو و ۶۹۶ گرم انواع مواد مخدر را کشف کرده است، گفت: این عدد طی شش ماه نخست امسال به دو تن و ۶۵۴ کیلو و ۱۰۱ گرم بوده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با بیان اینکه اداره کل اطلاعات استان نیز طی شش ماه نخست سال گذشته ۶۱۷ کیلو و ۵۰۰ گرم را کشف کرده است، گفت: این عدد در مدت زمان یاد شده ۴۴۷ کیلو بوده است.

بیرانوند، تصریح کرد: همچنین سپاه استان نیز طی شش ماه نخست امسال پنج کیلو هروئین را کشف کرده است.