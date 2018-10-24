پیروزی تیم فوتبال دختران ایران مقابل لائوس با درخشش قاسمی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های مقدماتی فوتبال بانوان جوانان آسیا با حضور ۲۵ تیم از ۲۸ مهر تا ۶ آبان برگزار می شود و تیم فوتبال جوانان کشورمان در این رقابت‌ها در گروه F با تیم‌های میانمار و لائوس همگروه است.

شاگردان کتایون خسرویار امروز (چهارشنبه) در گام نخست به مصاف تیم لائوس رفتند و با نتیجه ۴ بر یک پیروز شدند. ملی پوشان در آخرین بازی مرحله گروهی خود روز یکشنبه به مصاف میانمار خواهند رفت.

فاطمه قاسمی در این بازی سه بار و در دقایق ۳۹، ۴۸ و ۸۹ و ویدا رعیت (بازیکن ایرانی- آمریکایی) در دقیقه ۷۵ برای ایران گلزنی کردند. تک گل لائوس نیز در دقیقه ۸۶ به ثمر رسید.

دیدار بعدی ایران ساعت ۱۸ روز یکشنبه با تیم میانمار خواهد بود.

تیم های اول هر گروه به همراه دو تیم از بهترین تیم‌های دوم هر گروه به مرحله نهایی این رقابت‌ها را پیدا می کنند. بنابراین مرحله نهایی این مسابقات با حضور ۸ تیم برگزار می شود.