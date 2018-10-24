شهرکرد سردترین منطقه کشور/ دما به منفی یک درجه سانتی گراد رسید

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرکرد با دمای منفی یک درجه سانتی گراد سردترین منطقه کشور گزارش شده است، بیان کرد: دمای هوا در شهرکرد افت شدید داشته است و طی ۱۵ روز گذشته دما بیش از ۱۵ درجه کاهش یافته است.

وی بیان کرد: ریزش توده هوای سرد موجب کاهش دمای هوا در این استان شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یک سامانه بارشی از شامگاه چهارشنبه وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود که آب و هوای این استان تحت تاثیر قرار می دهد.

وی بیان کرد: بارش ها در این استان از روز پنج شنبه آغاز می شود و تا پایان روز جمعه ادامه دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاریادامه داد: بارش ها در مناطق کوهرنگ بیشتر از سایر مناطق دیگر است.