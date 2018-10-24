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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۴۲

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

شهرکرد سردترین منطقه کشور/ دما به منفی یک درجه سانتی گراد رسید

شهرکرد سردترین منطقه کشور/ دما به منفی یک درجه سانتی گراد رسید

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرکرد با دمای منفی یک درجه سانتی گراد سردترین منطقه کشور گزارش شده است.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرکرد با دمای منفی یک درجه سانتی گراد سردترین منطقه کشور گزارش شده است، بیان کرد: دمای هوا در شهرکرد افت شدید داشته است و طی ۱۵ روز گذشته دما بیش از ۱۵ درجه کاهش یافته است.

وی بیان کرد: ریزش توده هوای سرد موجب کاهش دمای هوا در این استان شده است.

 مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یک سامانه بارشی از شامگاه چهارشنبه وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود که آب و هوای این استان تحت تاثیر قرار می دهد.

وی بیان کرد: بارش ها در این استان از روز پنج شنبه آغاز می شود و تا پایان روز جمعه ادامه دارد.

 مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاریادامه داد: بارش ها در مناطق کوهرنگ بیشتر از سایر مناطق دیگر است.

کد مطلب 4440344

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